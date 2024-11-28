Пушич раскритиковал судью после поражения Шахтера в Нидерландах

Марино Пушич во время матча. Фото: Reuters/Piroschka Van De Wouw

Донецкий "Шахтер" упустил победу над ПСВ несмотря на том, что вел в счете за три минуты до конца основного времени матча Лиги чемпионов. "Горняки" проиграли на выезде в Нидерландах.

На исход поединка повлияло удаление Педриньо в середине второго тайма, напоминает официальный сайт УЕФА.

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Главный тренер "Шахтера" Марино Пушич был разочарован поражением своей команды в матче 5 тура Лиги чемпионов. У наставника нет претензий к своим подопечным, но он недоволен исходом противостояния с ПСВ.

Что Пушич сказал о матче

Тренер "горняков" признался, что его разозлили события в конце поединка с ПСВ. "Шахтер" до 87-й минуты выигрывал на выезде со счетом 2:0, но удаление сказалось на выступлении украинской команды.

Пушич признал, что его футболистам не хватило сил, чтобы отразить атаки соперника. Давление на ворота Дмитрия Ризныка и фланговые атаки ПСВ позволили нидерландской команде победить.

"Мои игроки сделали все, что могли, бились до самого конца, но удаление — это то, что изменило игру. Это был очень хороший матч, у меня много эмоций. Тяжело после таких поражений", — заявил Пушич.

Дмитрий Ризнык после матча. Фото: Reuters/Piroschka Van De Wouw

В активе "Шахтера" одна победа, одна ничья и три поражения в пяти турах Лиги чемпионов. "Горняки" занимают 26 место в турнирной таблице. В следующем матче они сыграют с "Баварией". Матч состоится 10 декабря.

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