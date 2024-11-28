Шахтер проиграл ПСВ в Лиге чемпионов: горняки пропустили три гола в конце игры

Дмитрий Ризнык. Фото: Reuters

В Эйндховене донецкий "Шахтер" сыграл с ПСВ. Это был матч пятого тура Лиги чемпионов.

"Шахтер" проиграл ПСВ, пропустив три гола на последних минутах матча, передает портал Новини.LIVE.

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В начале игры украинцы были в непростом положении, поскольку ПСВ мог дважды забить, но команду спасали Дмитрий Ризнык и Николай Матвиенко.

На восьмой минуте "горнякам" удалось выбежать в контратаку на правом фланге. Ризнык сыграл на прорвавшегося по "бровке" Ефима Коноплю, тот сыграл в стенку с Александром Зубковым, а затем прострелил в штрафную, где Даниил Сикан в касание пробил голкипера.

Даниил Сикан после гола. Фото: Reuters

После забитого гола "Шахтер" на десять минут взял игру под свой контроль и создал несколько опасных моментов. Когда ПСВ пришел в себя, то "горняки" спокойно отошли в защиту и на контратаках создали больше моментов, чем хозяева.

На 37-й минуте "Шахтер" забил во второй раз. Конопля перехватил мяч на правом фланге, затем сыграл на Зубкова, который закрутил в дальний угол ворот.

Футболисты донецкого "Шахтера". Фото: Reuters

В первые 15 минут второго тайма матч был равным, но после 60-й минуты "горняки" физически подсели и начали не успевать за соперником.

На 69-й минуте "Шахтер" остался в меньшинстве. Педриньо Азеведо очень грубо сфолил против Бакайоко на левом фланге и был удален с поля.

Во втором тайме настоящим героем матча стал Ризнык делавший сейв за сейвом. Если бы не Дмитрий, то "Шахтер" мог пропустить 8-10 голов.

Однако нидерландцы забили дважды. На 88-й минуте Тиллман со штрафного на правом фланге пробил в ближний угол ворот — 1:2.

На 90-й минуте Тилльман сравнял счет дальним ударом в левую девятку.

После счета 2:2 ПСВ продолжило атаковать, и Пеппи на 96-й минуте занес победный гол в ворота "горняков".

Отметим, что сможет занести себе матч в актив Ризнык, ставший рекордсменом Лиги чемпионов по количеству сейвов за матч — 15. Предыдущий рекорд составлял 12 сейвов.

ПСВ — "Шахтер" — 3:2

Голы: Тилльман, 88, 90, Пеппи, 96 — Сикан, 8, Зубков, 37

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