Шахтер повел в матче с ПСВ благодаря голу Сикана на старте — видео

Даниил Сикан принимает поздравления. Фото: Reuters

В рамках пятого тура основного раунда Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" на выезде играет с ПСВ. На этот матч наставник "горняков" Марино Пушич выставил свой привычный стартовый состав.

"Шахтеру" удалось забить на восьмой минуте матча, сообщил портал Новини.LIVE.

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Гол Сикана в ворота ПСВ

В начале матча "Шахтер" был в непростом положении, поскольку ПСВ мог дважды забить, но команду спасали Дмитрий Ризнык и защитники.

На восьмой минуте "горнякам" удалось выбежать в контратаку на правом фланге. Ефим Конопля прорвался и прострелил в штрафную, где Даниил Сикан в касание пробил голкипера.

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