Шахтар повів у матчі з ПСВ завдяки голу Сікана на старті — відео

Сікан забив на початку матчу з ПСВ — відео голу
В рамках п’ятого туру основного раунду Ліги чемпіонів донецький "Шахтар" на виїзді грає з ПСВ. На цей матч наставник "гірників" Маріно Пушич виставив свій звичний стартовий склад.
"Шахтарю" вдалося забити на восьмій хвилині матчу, повідомив портал Новини.LIVE.
Гол Сікана у ворота ПСВ
На початку матчу "Шахтар" був у непростому положенні, оскільки ПСВ міг двічі забити, але команду рятували Дмитро Різник та захисники.
На восьмій хвилині "гірникам" вдалося вибігти у контратаку на правому фланзі. Юхим Конопля прорвався та прострелив у штрафну, де Данило Сікан в дотик пробив голкіпера.
Нагадаємо, мадридський "Реал" може зробити Андрія Луніна основним воротарем замість Тібо Куртуа.
Об'єднаний чемпіон світу з боксу в суперважкій вазі Олександр Усик з'явився у мемі з чемпіоном Формули-1 Максом Ферстаппеном.
Польський форвард каталонської "Барселони" Роберт Левандовський може отримати Золотий м'яч.
Колишній футболіст збірної Грузії може стати президентом країни від партії-влади.
Читайте Новини.LIVE!