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Сікан забив на початку матчу з ПСВ — відео голу

27 листопада 2024 22:22
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор
Шахтар повів у матчі з ПСВ завдяки голу Сікана на старті — відео
Данило Сікан приймає вітання. Фото: Reuters
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор

В рамках п’ятого туру основного раунду Ліги чемпіонів донецький "Шахтар" на виїзді грає з ПСВ. На цей матч наставник "гірників" Маріно Пушич виставив свій звичний стартовий склад.

"Шахтарю" вдалося забити на восьмій хвилині матчу, повідомив портал Новини.LIVE.

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На початку матчу "Шахтар" був у непростому положенні, оскільки ПСВ міг двічі забити, але команду рятували Дмитро Різник та захисники.

На восьмій хвилині "гірникам" вдалося вибігти у контратаку на правому фланзі. Юхим Конопля прорвався та прострелив у штрафну, де Данило Сікан в дотик пробив голкіпера.

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футбол ФК Шахтар Ліга чемпіонів Данило Сікан ПСВ

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