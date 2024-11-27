Основний склад Шахтаря на матч із ПСВ: хто вийде на поле

Стартові склади на матч ПСВ-Шахтар — чи здивував Пушич
В п'ятому турі основного етапу Ліги чемпіонів свій виїзний матч грає донецький "Шахтар". Команда Маріно Пушича протистоїть нідерландському ПСВ.
Перед грою команди оголосили стартові склади, передає портал Новини.LIVE.
Стартові склади на матч ПСВ — "Шахтар"
Пушич виставив на матч основний склад, який грав у останніх матчах. На позиції лівого вінгера зіграє Кевін, а не Егіналду.
Центральним нападником в цій грі виступить Данило Сікан. В центрі поля зіграють Артем Бондаренко, Георгій Судаков та Дмитро Криськів. Марлон Гомес та Тарас Степаненко залишились в запасі.
ПСВ: Бенітес — Карсдорп, Фламінго, Боскальї, Дамс — Тілльман, Жуніор, Сайбарі — Бакайоко, де Йонг, Ланг.
Запасні: Дроммел, Схікс, Обіспо, Пепі, Тіл, Бабаді, Лосано, Ланд, Оппегорд, Ледезма.
"Шахтар": Різник — Конопля, Бондар, Матвієнко, Педріньйо Азеведо — Бондаренко, Криськів, Судаков — Зубков, Сікан, Кевін.
Запасні: Фесюн, Франьїч, Азарові, Вінісіус, Грам, Степаненко, Швед, Марлон, Педріньйо да Сілва, Невертон, Траоре, Егіналду.
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