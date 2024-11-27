Основний склад Шахтаря на матч із ПСВ: хто вийде на поле

Головний тренер "Шахтаря" Маріно Пушич. Фото: "Шахтар"

В п'ятому турі основного етапу Ліги чемпіонів свій виїзний матч грає донецький "Шахтар". Команда Маріно Пушича протистоїть нідерландському ПСВ.

Перед грою команди оголосили стартові склади, передає портал Новини.LIVE.

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Стартові склади на матч ПСВ — "Шахтар"

Пушич виставив на матч основний склад, який грав у останніх матчах. На позиції лівого вінгера зіграє Кевін, а не Егіналду.

Центральним нападником в цій грі виступить Данило Сікан. В центрі поля зіграють Артем Бондаренко, Георгій Судаков та Дмитро Криськів. Марлон Гомес та Тарас Степаненко залишились в запасі.

ПСВ: Бенітес — Карсдорп, Фламінго, Боскальї, Дамс — Тілльман, Жуніор, Сайбарі — Бакайоко, де Йонг, Ланг.

Запасні: Дроммел, Схікс, Обіспо, Пепі, Тіл, Бабаді, Лосано, Ланд, Оппегорд, Ледезма.

"Шахтар": Різник — Конопля, Бондар, Матвієнко, Педріньйо Азеведо — Бондаренко, Криськів, Судаков — Зубков, Сікан, Кевін.

Запасні: Фесюн, Франьїч, Азарові, Вінісіус, Грам, Степаненко, Швед, Марлон, Педріньйо да Сілва, Невертон, Траоре, Егіналду.

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