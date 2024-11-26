ПСВ — Шахтар у Лізі чемпіонів — де і коли дивитися матч

Георгій Судаков під час матчу. Фото: пресслужба "Шахтаря"

Донецький "Шахтар" готується до матчу Ліги чемпіонів проти нідерландського ПСВ. Ці команди ще ніколи не зустрічалися одна з одною в офіційних матчах.

"Гірники" вже здобули першу перемогу у турнірі та хочуть продовжити вдалу серію, повідомляє портал Новини.LIVE.

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У середу, 27 листопада, в Ейндговені на стадіоні "Філіпс" відбудеться матч 5 туру основного етапу Ліги чемпіонів. Місцевий ПСВ прийматиме український "Шахтар".

Гравці "Шахтаря" відзначають гол. Фото: пресслужба клубу

Де і коли дивитись матч

Українські вболівальники зможуть побачити поєдинок Ліги чемпіонів онлайн у прямому ефірі. Офіційним транслятором єврокубкових турнірів є медіасервіс Megogo. Поєдинок ПСВ — "Шахтар" буде доступний за наявності підписок "Спорт", "Оптимальна" або "Максимальна".

О 22:00 за київським часом команди виведе на поле головний арбітр зі Швейцарії Урс Шнайдер. Фаворитом протистояння є ПСВ, який набрав 4 бали у п'яти турах і посідає 24 місце у турнірній таблиці Ліги чемпіонів. У "Шахтаря" на одне очко менше. "Гірники" розташувалися на 28 місці у турнірній таблиці.

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