ПСВ — Шахтер в Лиге чемпионов — где и когда смотреть матч

Георгий Судаков во время матча. Фото: пресс-служба "Шахтера"

Донецкий "Шахтер" готовится к матчу Лиги чемпионов против нидерландского ПСВ. Эти команды еще никогда не встречались друг с другом в официальных матчах.

"Горняки" уже одержали первую победу в турнире и хотят продолжить удачную серию, сообщает портал Новини.LIVE.

Читайте также:

Во среду, 27 ноября, в Эйндховене на стадионе "Филлипс" состоится матч 5 тура основного этапа Лиги чемпионов. Местный ПСВ примет украинский "Шахтер".

Игроки "Шахтера" празднуют гол. Фото: пресс-служба клуба

Где и когда смотреть матч

Украинские болельщики смогут увидеть поединок Лиги чемпионов онлайн в прямом эфире. Официальным транслятором еврокубковых турниров является медиасервис Megogo. Поединок ПСВ — "Шахтер" будет доступен при наличии подписок "Спорт", "Оптимальная" или "Максимальная".

В 22:00 по киевскому времени команды выведет на поле главный арбитр из Швейцарии Урс Шнайдер. Фаворитом противостояния является ПСВ, который набрал 4 балла в пяти турах и занимает 24 место в турнирной таблице Лиги чемпионов. У "Шахтера" на одно очко меньше. "Горняки" расположились на 28 месте в турнирной таблице.

Напомним, девушка футболиста киевского "Динамо" рассказала, были ли у нее отношения с другими звездами футбола.

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров изменил статус Александра Зинченко в команде.

Тренер "Полесья" набросился с кулаками на одного из арбитров во время матча команды.

"Динамо" зимой отпустит сразу нескольких футболистов и попробует подписать звезду чемпионата Украины.