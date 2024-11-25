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Шахтер может усилить состав известным игроком — о ком речь

25 ноября 2024 11:03
Станислав Костюк - Редактор
Шахтер собирается усилить состав известным бразильским игроком
Иван Калюжный в матче за сборную Украину. Фото: instagram.com/uafukraine/
Станислав Костюк - Редактор

Донецкий "Шахтер" может подписать недавнего дебютанта сборной Украины Ивана Калюжного. Однако трансфер футболиста "Александрии" будет невозможен без выполнения важного условия. 

"Горняки" должны освободить место в составе для Калюжного, сообщил журналист Игорь Бурбас

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Действующие чемпионы Украины действительно интересуются игроком "Александрии" Иваном Калюжным. Однако трансфер бывшего футболиста "Динамо" невозможен, пока в "Шахтере" остаются Тарас Степаненко и Егор Назарина. Хавбек сборной Украины не хочет сидеть на скамейке запасных, ему необходима стабильная игровая практика. 

Майкон
Майкон во время выступлений за "Шахтер". Фото: instagram.com/maycon/

Кем еще интересуется "Шахтер" 

Донецкий клуб планирует вернуть бразильца Майкона, который выступает на правах аренды в "Коринтиансе". Центральный полузащитник будет восстанавливаться от травмы до февраля 2025 года, но "Шахтер" решительно настроен вернуть 27-летнего футболиста. 

Майкон стал игроком "горняков" в 2018 году, но в апреле 2022 года ушел в аренду в "Коринтианс". Бразильский клуб несколько раз продлевал соглашение и хочет снова это сделать. Но "Шахтеру" нужен этот футболист, поскольку Тарас Степаненко уже не в состоянии выполнять на поле прежнее количество работы. 

Напомним, девушка игрока "Динамо" Эдуардо Герреро рассказала о романах, которые ей приписывают с другими футболистами команды. 

Голкипер сборной Украины Анатолий Трубин и его жена отпраздновали солидную годовщину — пара вместе уже шесть лет. 

Главный тренер "Александрии" Руслан Ротань объяснил статус Ивана Калюжного в команде. 

Мадридский "Реал" может возглавить новый главный тренер уже в ближайшее время. 

спорт футбол ФК Шахтер Футбол трансферы Иван Калюжный

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