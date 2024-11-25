Шахтер собирается усилить состав известным бразильским игроком

Шахтер может усилить состав известным игроком — о ком речь
Донецкий "Шахтер" может подписать недавнего дебютанта сборной Украины Ивана Калюжного. Однако трансфер футболиста "Александрии" будет невозможен без выполнения важного условия.
"Горняки" должны освободить место в составе для Калюжного, сообщил журналист Игорь Бурбас.
Действующие чемпионы Украины действительно интересуются игроком "Александрии" Иваном Калюжным. Однако трансфер бывшего футболиста "Динамо" невозможен, пока в "Шахтере" остаются Тарас Степаненко и Егор Назарина. Хавбек сборной Украины не хочет сидеть на скамейке запасных, ему необходима стабильная игровая практика.
Кем еще интересуется "Шахтер"
Донецкий клуб планирует вернуть бразильца Майкона, который выступает на правах аренды в "Коринтиансе". Центральный полузащитник будет восстанавливаться от травмы до февраля 2025 года, но "Шахтер" решительно настроен вернуть 27-летнего футболиста.
Майкон стал игроком "горняков" в 2018 году, но в апреле 2022 года ушел в аренду в "Коринтианс". Бразильский клуб несколько раз продлевал соглашение и хочет снова это сделать. Но "Шахтеру" нужен этот футболист, поскольку Тарас Степаненко уже не в состоянии выполнять на поле прежнее количество работы.
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