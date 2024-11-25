Шахтер собирается усилить состав известным бразильским игроком

Иван Калюжный в матче за сборную Украину. Фото: instagram.com/uafukraine/

Донецкий "Шахтер" может подписать недавнего дебютанта сборной Украины Ивана Калюжного. Однако трансфер футболиста "Александрии" будет невозможен без выполнения важного условия.

"Горняки" должны освободить место в составе для Калюжного, сообщил журналист Игорь Бурбас.

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Майкон во время выступлений за "Шахтер". Фото: instagram.com/maycon/

Кем еще интересуется "Шахтер"

Донецкий клуб планирует вернуть бразильца Майкона, который выступает на правах аренды в "Коринтиансе". Центральный полузащитник будет восстанавливаться от травмы до февраля 2025 года, но "Шахтер" решительно настроен вернуть 27-летнего футболиста.

Майкон стал игроком "горняков" в 2018 году, но в апреле 2022 года ушел в аренду в "Коринтианс". Бразильский клуб несколько раз продлевал соглашение и хочет снова это сделать. Но "Шахтеру" нужен этот футболист, поскольку Тарас Степаненко уже не в состоянии выполнять на поле прежнее количество работы.

Напомним, девушка игрока "Динамо" Эдуардо Герреро рассказала о романах, которые ей приписывают с другими футболистами команды.

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