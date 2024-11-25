Шахтар збирається посилити склад відомим бразильським гравцем

Шахтар може посилити склад відомим гравцем — про кого йдеться
Донецький "Шахтар" може підписати нещодавнього дебютанта збірної України Івана Калюжного. Однак трансфер футболіста "Олександрії" не відбудеться без виконання важливої умови.
"Гірники" мають звільнити місце у складі для Калюжного, повідомив журналіст Ігор Бурбас.
Чинні чемпіони України справді цікавляться гравцем "Олександрії" Іваном Калюжним. Проте трансфер колишнього футболіста "Динамо" неможливий, поки в "Шахтарі" залишаються Тарас Степаненко та Єгор Назарина. Хавбек збірної України не хоче сидіти на лаві запасних, йому потрібна стабільна ігрова практика.
Ким ще цікавиться "Шахтар"
Донецький клуб планує повернути бразильця Майкона, який виступає на правах оренди у "Корінтіансі". Центральний півзахисник відновлюватиметься від травми до лютого 2025 року, але "Шахтар" рішуче налаштований повернути 27-річного футболіста.
Майкон став гравцем "гірників" у 2018 році, але у квітні 2022 року пішов в оренду до "Корінтіансу". Бразильський клуб декілька разів продовжував угоду та хоче знову це зробити. Але "Шахтарю" потрібен цей футболіст, оскільки Тарас Степаненко вже не в змозі виконувати на полі колишню кількість роботи.
Нагадаємо, дівчина гравця "Динамо" Едуардо Герреро розповіла про романи, які їй приписують з іншими футболістами команди.
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