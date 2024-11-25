Шахтар збирається посилити склад відомим бразильським гравцем

Іван Калюжний у матчі за збірну Україну. Фото: instagram.com/uafukraine/

Донецький "Шахтар" може підписати нещодавнього дебютанта збірної України Івана Калюжного. Однак трансфер футболіста "Олександрії" не відбудеться без виконання важливої умови.

"Гірники" мають звільнити місце у складі для Калюжного, повідомив журналіст Ігор Бурбас.

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Чинні чемпіони України справді цікавляться гравцем "Олександрії" Іваном Калюжним. Проте трансфер колишнього футболіста "Динамо" неможливий, поки в "Шахтарі" залишаються Тарас Степаненко та Єгор Назарина. Хавбек збірної України не хоче сидіти на лаві запасних, йому потрібна стабільна ігрова практика.

Майкон під час виступів за "Шахтар" Фото: instagram.com/maycon/

Ким ще цікавиться "Шахтар"

Донецький клуб планує повернути бразильця Майкона, який виступає на правах оренди у "Корінтіансі". Центральний півзахисник відновлюватиметься від травми до лютого 2025 року, але "Шахтар" рішуче налаштований повернути 27-річного футболіста.

Майкон став гравцем "гірників" у 2018 році, але у квітні 2022 року пішов в оренду до "Корінтіансу". Бразильський клуб декілька разів продовжував угоду та хоче знову це зробити. Але "Шахтарю" потрібен цей футболіст, оскільки Тарас Степаненко вже не в змозі виконувати на полі колишню кількість роботи.

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