Основной состав Шахтера на матч с ПСВ: кто выйдет на поле

Стартовые составы на матч ПСВ-Шахтер — удивил ли Пушич
В пятом туре основного этапа Лиги чемпионов свой выездной матч играет донецкий "Шахтер". Команда Марино Пушича противостоит нидерландскому ПСВ.
Перед игрой команды объявили стартовые составы, передает портал Новини.LIVE.
Стартовые составы на матч ПСВ — "Шахтер"
Пушич выставил на матч основной состав, игравший в последних матчах. На позиции левого вингера сыграет Кевин, а не Эгиналду.
Центральным нападающим в этой игре выступит Даниил Сикан. В центре поля сыграют Артем Бондаренко, Георгий Судаков и Дмитрий Крыськив. Марлон Гомес и Тарас Степаненко остались в запасе.
ПСВ: Бенитес — Карсдорп, Фламинго, Боскальи, Дамс — Тилльман, Жуниор, Сайбари — Бакайоко, где Йонг, Ланг.
Запасные: Дроммел, Схикс, Обиспо, Пеппи, Тил, Бабади, Лосано, Ланд, Оппегорд, Ледезма.
"Шахтер": Потрошитель — Конопля, Бондарь, Матвиенко, Педриньо Азеведо — Бондаренко, Криськив, Судаков — Зубков, Сикан, Кевин.
Запасные: Фесюн, Франьич, Азарову, Винисиус, Грамм, Степаненко, Швед, Марлон, Педриньо да Силва, Невертон, Траоре, Эгиналду.
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