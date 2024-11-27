Основной состав Шахтера на матч с ПСВ: кто выйдет на поле

Главный тренер "Шахтера" Марино Пушич. Фото: "Шахтер"

В пятом туре основного этапа Лиги чемпионов свой выездной матч играет донецкий "Шахтер". Команда Марино Пушича противостоит нидерландскому ПСВ.

Перед игрой команды объявили стартовые составы, передает портал Новини.LIVE.

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Стартовые составы на матч ПСВ — "Шахтер"

Пушич выставил на матч основной состав, игравший в последних матчах. На позиции левого вингера сыграет Кевин, а не Эгиналду.

Центральным нападающим в этой игре выступит Даниил Сикан. В центре поля сыграют Артем Бондаренко, Георгий Судаков и Дмитрий Крыськив. Марлон Гомес и Тарас Степаненко остались в запасе.

ПСВ: Бенитес — Карсдорп, Фламинго, Боскальи, Дамс — Тилльман, Жуниор, Сайбари — Бакайоко, где Йонг, Ланг.

Запасные: Дроммел, Схикс, Обиспо, Пеппи, Тил, Бабади, Лосано, Ланд, Оппегорд, Ледезма.

"Шахтер": Потрошитель — Конопля, Бондарь, Матвиенко, Педриньо Азеведо — Бондаренко, Криськив, Судаков — Зубков, Сикан, Кевин.

Запасные: Фесюн, Франьич, Азарову, Винисиус, Грамм, Степаненко, Швед, Марлон, Педриньо да Силва, Невертон, Траоре, Эгиналду.

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