Шахтар програв ПСВ у Лізі чемпіонів: гірники пропустили три голи в кінці гри

Дмитро Різник. Фото: Reuters

У Ейндховені донецький "Шахтар" зіграв з ПСВ. Це був матч п’ятого туру Ліги чемпіонів.

"Шахтар" програв ПСВ, пропустивши три голи на останніх хвилинах матчу, передає портал Новини.LIVE.

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Дмитро Різник. Фото: Reuters

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На початку гри українці були у непростому положенні, оскільки ПСВ міг двічі забити, але команду рятували Дмитро Різник та Микола Матвієнко.

На восьмій хвилині "гірникам" вдалося вибігти у контратаку на правому фланзі. Різник зіграв на Юхима Коноплю, який прорвався по "бровці", зіграв у стінку з Олександром Зубковим, а потім прострелив у штрафну, де Данило Сікан в дотик пробив голкіпера.

Данило Сікан після голу. Фото: Reuters

Після забитого голу "Шахтар" на десять хвилин взяв гру під свій контроль та створив кілька небезпечних моменті. Коли ПСВ прийшло в себе, то "гірники" спокійно відійшли у захист та на контратаках створили більше моментів ніж господарі.

На 37-й хвилині "Шахтар" забив удруге. Конопля перехопив м’яч на правому фланзі, потім зіграв на Зубкова, який закрутив у дальній кут воріт.

Футболісти донецького "Шахтаря". Фото: Reuters

В перші 15 хвилин другого тайму матч був рівний, але після 60-ї хвилини "гірники" фізично підсіли та почали не встигати за суперником.

На 69-й хвилині "Шахтар" залишився у меншості. Педріньо Азеведо дуже грубо сфолив проти Бакайоко на лівому фланзі і був видалений з поля.

У другому таймі справжнім героєм матчу став Різник який робив сейв за сейвом. Якщо б не Дмитро, то "Шахтар" міг пропустити 8-10 голів.

Однак нідерландці забили двічі. На 88-й хвилині Тілльман зі штрафного на правому фланзі пробив у ближній кут воріт — 1:2.

На 90-й хвилині Тілльман зрівняв рахунок дальнім ударом в ліву дев’ятку.

Після рахунку 2:2 ПСВ продовжило атакувати, й Пеппі на 96-й хвилині заніс переможний гол у ворота "гірників".

Зазначимо, що зможе занести собі матч в актив Різник, який став рекордсменом Ліги чемпіонів за кількістю сейвів за матч — 15. Попередній рекорд складав 12 сейвів.

ПСВ — "Шахтар" — 3:2

Голи: Тілльман, 88, 90, Пеппі, 96 — Сікан, 8, Зубков, 37

ПСВ: Бенітес — Карсдорп, Фламінго, Боскальї, Дамс (Пепі, 46) — Тілльман, Жуніор, Сайбарі — Бакайоко, де Йонг, Ланг (Тіл, 64).

"Шахтар": Різник — Конопля, Бондар, Матвієнко, Педріньйо Азеведо — Бондаренко, Криськів, Судаков — Зубков (Степаненко, 66), Сікан (Егіналду, 55), Кевін.

Попередження: Боскальї, Сайбарі — Криськів

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