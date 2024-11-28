Конопля назвал главные причины неудачной игры Шахтера

Ефим Конопля во время матча. Фото: пресс-служба "Шахтера"

Защитник сборной Украины Ефим Конопля не скрывал разочарования после поражения "Шахтера" в Лиге чемпионов. "Горняки" в меньшинстве проиграли в Нидерландах местному ПСВ.

На счету футболистов "Шахтера" два первых гола в игре, которая завершилась со счетом 2:3 в пользу соперника, напоминает официальный сайт клуба.

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Правый защитник "Шахтера" Ефим Конопля внес большой вклад в то, что "горняки" до 87-й минуты матча пятого тура Лиги чемпионов выигрывали у ПСВ. Однако удаление Педриньо в середине второго тайма привело к тому, что хозяева поля забили украинской команде три гола в конце поединка.

Игроки "Шахтера" празднуют гол. Фото: пресс-служба клуба

Конопля похвалил ПСВ

Футболист "Шахтера" считает, что его команда хорошо себя проявила в большей части матча в Нидерландах. Подопечные Марино Пушича заставили замолчать трибуны стадиона в Эйндховене. Однако у "горняков" не хватило сих, чтобы в меньшинстве довести поединок до победы.

Дмитрий Ризнык после матча. Фото: пресс-служба "Шахтера"

Конопля отметил сложность перестройки игры команды после удаления с поля одного из футболистов. Защитник похвалил соперника, который не сдавался до самого финального свистка. По мнению игрока сборной Украины, у ПСВ хорошие фланговые футболисты, а тренеру команды было, кем усилить ее со скамейки запасных.

Все футболисты "Шахтера" разочарованы итоговым результатом матча и собираются анализировать причины поражения во время поездки домой.

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