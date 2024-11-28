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Анчелотти раскритиковал Мбаппе после поражения Реала от Ливерпуля

28 ноября 2024 11:36
Станислав Костюк - Редактор
Анчелотти раскритиковал Мбаппе из-за незабитого пенальти
Килиан Мбаппе во время атаки "Реала". Фото: Reuters/Lee Smith
Станислав Костюк - Редактор

Английский "Ливерпуль" обыграл на "Энфилде" мадридский "Реал" в рамках пятого тура Лиги чемпионов. Килиан Мбаппе упустил шанс спасти свою команду от поражения.

Карло Анчелотти поделился мнением о проблемах французского игрока в интервью официальному сайту клуба. 

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В среду, 27 ноября, "Ливерпуль" принял в Англии мадридский "Реал". Подопечные Арне Слота победили благодаря голам Алексиса Макаллистера и Коди Гакпо, которые были забиты во втором тайме. 

"Реал" мог отыграться после первого пропущенного мяча. Гости получили право пробить пенальти, но Килиан Мбаппе не реализовал одиннадцатиметровый. Наставник "бланкос" призвал не критиковать француза, хотя при этом остался недоволен действиями игрока. 

Что Анчелотти сказал о Мбаппе 

Главный тренер "Реала" разочарован результатом матча с "Ливерпулем", но не сомневается, что его команда сможет пробиться в плей-офф Лиги чемпионов. Карло Анчелотти заявил, что Килиану Мбаппе не хватает уверенности в собственных силах. 

"Он забил много пенальти за свою карьеру, но промахи бывают даже у таких футболистов, как Килиан. Важно набраться терпения и продолжать работать и бороться. Мы должны сделать все, чтобы Мбаппе как можно быстрее адаптировался в команде", — заявил Анчелотти. 

Карло Анчелотти
Карло Анчелотти отвечает на вопросы. Фото: Reuters/Andrew Boyers

"Реал" занимает 24 место в турнирной таблице Лиги чемпионов. Мбаппе в нынешнем сезоне сыграл за мадридскую команду 18 поединков, забил 9 мячей и сделал 2 результативные передачи. 

Напомним, голкипер мадридского "Реала" Андрей Лунин может вернуться в основной состав уже в ближайшее время. 

Вратарь "Бенфики" Анатолий Трубин отказался от рукопожатия с Александром Головиным перед матчем с "Монако". 

Форвард "Ромы" Артем Довбик заинтересовал один из самых титулованных клубов Италии. 

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спорт футбол Лига чемпионов Килиан Мбаппе Реал Мадрид Карло Анчелотти

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