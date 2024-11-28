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Команда Довбика наняла психолога, но он сбежал через 20 дней

28 ноября 2024 14:02
Александр Ильющенков - Редактор тематики «Спорт»
Александр Ильющенков
Редактор тематики «Спорт»
Рома и Довбик остались без психологической помощи — что произошло
"Рома" перед матчем. Фото: REUTERS/Ciro De Luca
Александр Ильющенков - Редактор тематики «Спорт»
Александр Ильющенков
Редактор тематики «Спорт»

Итальянская "Рома" отчаянно ищет пути выхода из кризиса, преследующего команду с самого начала сезона. Они даже решили пригласить в свой штат нового психолога.

Тим Коутс появился в клубе, за который выступает украинец Артем Довбик, в начале ноября, сообщает Romapress.

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В это время у него начался испытательный срок, однако долго Коутс в команде не задержался. Уже через 20 дней он покинул "Рому".

Психолог имел 20 дней, но не осилил Довбика и его Рома - фото 1
Тим Коутс в "Роме". Фото: Facebook Forza Roma Hungary

Что произошло с психологом

У Коутса был готов контракт до 2026 года, но клуб в итоге решил отказаться от него и прекратить этот краткий опыт.

Задачей психолога было помочь изменить ситуацию с атмосферой в команде, которая сложилась после неудачных результатов в чемпионате, увольнения прошлого тренера клуба Даниэле Де Росси и появления нового наставника Ивана Юрича.

Однако, похоже, Коутс со своей задачей не справился.

Какие результаты у "Ромы"

Столичный клуб сейчас занимает всего 12 место в чемпионате Италии, проиграв четыре из пяти последних матчей. В Лиге Европы подопечные Юрича сейчас находятся на 20 месте, одержав лишь одну победу в четырех сыгранных матчах.

Напомним, игрок сборной Украины и голкипер "Бенфики" Анатолий Трубин демонстративно не пожал руку россиянину Александру Головину.

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти подверг критике своего ключевого форварда Килиана Мбаппе после поражения от "Ливерпуля".

В "Реале" недовольны своим основным голкипером Тибо Куртуа и хотят заменить его на украинца Андрея Лунина.

Бывший форвард киевского "Динамо" Виктор Леоненко подверг критике Сергея Реброва и игру сборной под его руководством.

Италия спорт футбол Артем Довбик ФК Рома (Рим)

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13:59 Боец ВСУ объяснил, почему необходимо снизить возраст мобилизации

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