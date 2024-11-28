Рома и Довбик остались без психологической помощи — что произошло

"Рома" перед матчем. Фото: REUTERS/Ciro De Luca

Итальянская "Рома" отчаянно ищет пути выхода из кризиса, преследующего команду с самого начала сезона. Они даже решили пригласить в свой штат нового психолога.

Тим Коутс появился в клубе, за который выступает украинец Артем Довбик, в начале ноября, сообщает Romapress.

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В это время у него начался испытательный срок, однако долго Коутс в команде не задержался. Уже через 20 дней он покинул "Рому".

Тим Коутс в "Роме". Фото: Facebook Forza Roma Hungary

Что произошло с психологом

У Коутса был готов контракт до 2026 года, но клуб в итоге решил отказаться от него и прекратить этот краткий опыт.

Задачей психолога было помочь изменить ситуацию с атмосферой в команде, которая сложилась после неудачных результатов в чемпионате, увольнения прошлого тренера клуба Даниэле Де Росси и появления нового наставника Ивана Юрича.

Однако, похоже, Коутс со своей задачей не справился.

Какие результаты у "Ромы"

Столичный клуб сейчас занимает всего 12 место в чемпионате Италии, проиграв четыре из пяти последних матчей. В Лиге Европы подопечные Юрича сейчас находятся на 20 месте, одержав лишь одну победу в четырех сыгранных матчах.

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