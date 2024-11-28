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Бывший форвард сборной Украины раскритиковал Довбика

28 ноября 2024 14:32
Станислав Костюк - Редактор
Гецко назвал причину неудачной игры Довбика в последних матчах
Артем Довбик во время матча. Фото: instagram.com/tema_dovbyk/
Станислав Костюк - Редактор

Итальянская "Рома" одержала всего одну победу в шести последних матчах во всех турнирах. Форвард сборной Украины Артем Довбик почти перестал забивать голы за "волков".

Бывший нападающий "Черноморца" и "Карпат" Иван Гецко поделился мнением о спаде игровой формы футболиста "Ромы" в интервью "Спорт-Экспресс в Украине". 

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Артем Довбик провел за "Рому" уже 16 поединков после трансфера летом из испанской "Жироны". Результативность украинского форварда снизилась по сравнению с прошлым сезоном. Он забил только 6 мячей и сделал 1 результативную передачу. 

Артем Довбик
Артем Довбик в "Роме". Фото: instagram.com/tema_dovbyk/

Гецко назвал проблему Довбика 

Эксперт считает украинского футболиста зависимым игроком, на выступления которого влияет поддержка партнеров по команде. По мнению Гецко, вся "Жирона" играла на Довбика, ему постоянно делали передачи под удар. Такая тактика и привела к тому, что украинец забил много голов и стал лучшим бомбардиром сезона в Испании. 

По мнению Гецко, Довбик получил колоссальный опыт, выступая в чемпионатах Испании и Италии. Однако Артем должен продолжать развиваться, чтобы достигнуть уровня лучших форвардов мира. 

"Рома" проведет свой следующий матч в четверг, 28 ноября, в рамках Лиги Европы. Соперником итальянской команды станет лондонский "Тоттенхэм". 

Напомним, вратарь португальской "Бенфики" Анатолий Трубин шокировал соперника из России перед матчем Лиги чемпионов. 

Украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин вернется в основной состав мадридской команды — известна причина. 

Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти недоволен адаптацией Килиана Мбаппе в команде. 

Сборной Украины необходимо решить важную проблему до старта противостояния с Бельгией в Лиге Наций. 

спорт футбол Сборная Украины по футболу Артем Довбик ФК Рома (Рим)

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