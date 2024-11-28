Гецко назвал причину неудачной игры Довбика в последних матчах

Артем Довбик во время матча. Фото: instagram.com/tema_dovbyk/

Итальянская "Рома" одержала всего одну победу в шести последних матчах во всех турнирах. Форвард сборной Украины Артем Довбик почти перестал забивать голы за "волков".

Бывший нападающий "Черноморца" и "Карпат" Иван Гецко поделился мнением о спаде игровой формы футболиста "Ромы" в интервью "Спорт-Экспресс в Украине".

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Артем Довбик провел за "Рому" уже 16 поединков после трансфера летом из испанской "Жироны". Результативность украинского форварда снизилась по сравнению с прошлым сезоном. Он забил только 6 мячей и сделал 1 результативную передачу.

Артем Довбик в "Роме". Фото: instagram.com/tema_dovbyk/

Гецко назвал проблему Довбика

Эксперт считает украинского футболиста зависимым игроком, на выступления которого влияет поддержка партнеров по команде. По мнению Гецко, вся "Жирона" играла на Довбика, ему постоянно делали передачи под удар. Такая тактика и привела к тому, что украинец забил много голов и стал лучшим бомбардиром сезона в Испании.

По мнению Гецко, Довбик получил колоссальный опыт, выступая в чемпионатах Испании и Италии. Однако Артем должен продолжать развиваться, чтобы достигнуть уровня лучших форвардов мира.

"Рома" проведет свой следующий матч в четверг, 28 ноября, в рамках Лиги Европы. Соперником итальянской команды станет лондонский "Тоттенхэм".

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