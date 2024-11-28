Динамо програло Вікторії у Лізі Європи з рахунком 1-2

Матч "Динамо" проти "Вікторії". Фото: Reuters

У п’ятому турі основного раунду Ліги Європи київське "Динамо" зіграло проти "Вікторії". Матч відбувся в німецькому Гамбурзі.

Цього разу "Динамо" програло з рахунком 0:1, повідомив портал Новини.LIVE.

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Гравці "Вікторії" Пльзень. Фото: Reuters

"Динамо" не вміє атакувати на рівні єврокубків

"Динамо" розпочало матч нервово, дозволивши суперникам створити кілька небезпечних моментів. Георгій Бущан виглядав невпевнено, тривалий час не даючи точних передач.

Після 20 хвилин кияни заспокоїлися і почали допускати менше помилок, проте гра обох команд залишалася сумбурною і малорезультативною.

"Вікторія" активно почала другий тайм, але забило "Динамо". Після прострілу з правого флангу забив Вівчаренко. Однак ВАР показав офсайд у захисника.

В наступній атаці "Вікторії" після "пропущеного" голу чехи відкрили рахунок. Ірка перед штрафний залишив м’яч Видрі, який здалеку пробив у лівий кут воріт.

Після "справді" пропущеного голу "Динамо" знову продемонструвало свою беззубість. Команда не вміє атакувати на рівні єврокубків.

На 68-й хвилині кияни показали свій рівень гри в атаці, коли вони отримали один з кращих моментів у матчі, але всі гравці пішли на м’яч та завадили один одному забити з кількох метрів.

Чехи вдруге забили на 90-й хвилині. Шульц опинився з м’ячем в центрі штрафного майданчика та пробив в дальню дев’ятку.

На останній доданій хвилині "Динамо" забило випадковий гол. Кабаєв подавав з флангу, але м’яч залетів у дев’ятку воріт "Вікторії".

Кияни підтвердили статус найгіршої команди Ліги Європи та йдуть на останній позиції в турнірній таблиці.

"Динамо" — "Вікторія" — 1:2

Голи: Кабаєв, 95 — Видра, 55, Шульц, 90

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