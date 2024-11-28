Динамо проти Вікторії: стартові склади на матч у Гамбурзі

Головний тренер "Динамо" Олександр Шовковський. Фото: "Динамо"

У п’ятому турі основного раунду Ліги Європи київське "Динамо" приймає "Вікторію" Пльзень. Матч пройде в німецькому Гамбурзі.

Перед грою команди опублікували стартові склади на гру, передає портал Новини.LIVE.

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Головний тренер "Динамо" Олександр Шовковський у другій грі підряд виставив на поле трьох центральних захисників — Крістіана Біловара, Дениса Попова та Тараса Михавко.

Також головний тренер киян наситив центр поля, де зіграють Володимир Бражко, Микола Шапаренко, Валентин Рубчинський та Віталій Буяльський. Вінгерів наставник киян залишив на лавці запасних.

По всій бровці у "Динамо" зіграють Костянтин Вівчаренко та Олександр Караваєв.

"Динамо": Бущан — Караваєв, Біловар, Попов, Михавко, Вівчаренко — Бражко, Рубчинський — Буяльський, Ванат, Шапаренко.

Запасні: Нещерет, Моргун, Дячук, Волошин, Кабаєв, Малиш, Тимчик, Герреро, Брагару, Михайленко.

"Вікторія": Єдлічка — Две, Маркович, Ємелка — Каду, Черв, Калвах, Шульц, Суаре — Видра — Ірка.

Запасні: Тврдонь, Баєр, Гейда, Палуска, Рікардінью, Копіц, Сойка, Москера, Панош, Гавел, Слончик, Вашулін.

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