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Хацкевич назвав рецепт перемоги Динамо над Вікторією

28 листопада 2024 12:53
Станіслав Костюк - Редактор
Хацкевич дав пораду Шовковському перед важливим матчем Динамо
Микола Шапаренко під час атаки. Фото: пресслужба "Динамо"
Станіслав Костюк - Редактор

Колишній головний тренер київського "Динамо" Олександр Хацкевич пояснив, як команда Олександра Шовковського може здобути свої перші очки в Лізі Європи. Досвідчений наставник не сумнівається, що гру "біло-синіх" можна покращити.

Хацкевич поділився думкою про те, що у гравців "Динамо" існує психологічний бар'єр щодо матчів у єврокубках, повідомляє "Український футбол".

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У четвер, 28 листопада, о 19:45 "Динамо" зіграє із чеською "Вікторією". Київська команда спробує набрати перші очки у поєдинку п'ятого туру Ліги Європи. Олександр Хацкевич упевнений, що українська команда зможе продемонструвати позитивний результат, якщо врахує помилки попередніх поєдинків.

Віталій Буяльський
Віталій Буяльський під час матчу. Фото: пресслужба "Динамо"

Хацкевич дав пораду Шовковському

Екснаставник "Динамо" не вважає чотири поразки команди у Лізі Європи закономірною тенденцією. На думку Хацкевича, йдеться про низку випадкових невдач. У матчі з "Ференцварошем" кияни розгромно програли через вилучення. У поєдинках із "Ромою" та "Лаціо" кияни непогано взаємодіяли, але суперники виявилися сильнішими.

Хацкевич закликав "Динамо" взяти приклад із "Вікторії", яка діє прямолінійно та прагматично. Чеська команда уважно грає в обороні та намагається реалізувати кожен шанс біля воріт суперника.

"Динамо" більше контролюватиме м'яч. Але треба не тільки бути на м'ячі, а й створювати моменти, мати агресію попереду. Кияни володітимуть ініціативою, але їм треба діяти уважно під час перехідних стадій", — пояснив Хацкевич.

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спорт футбол Динамо Ліга Європи Микола Шапаренко Олександр Хацкевич

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