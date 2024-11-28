Хацкевич дав пораду Шовковському перед важливим матчем Динамо

Хацкевич назвав рецепт перемоги Динамо над Вікторією
Колишній головний тренер київського "Динамо" Олександр Хацкевич пояснив, як команда Олександра Шовковського може здобути свої перші очки в Лізі Європи. Досвідчений наставник не сумнівається, що гру "біло-синіх" можна покращити.
Хацкевич поділився думкою про те, що у гравців "Динамо" існує психологічний бар'єр щодо матчів у єврокубках, повідомляє "Український футбол".
У четвер, 28 листопада, о 19:45 "Динамо" зіграє із чеською "Вікторією". Київська команда спробує набрати перші очки у поєдинку п'ятого туру Ліги Європи. Олександр Хацкевич упевнений, що українська команда зможе продемонструвати позитивний результат, якщо врахує помилки попередніх поєдинків.
Хацкевич дав пораду Шовковському
Екснаставник "Динамо" не вважає чотири поразки команди у Лізі Європи закономірною тенденцією. На думку Хацкевича, йдеться про низку випадкових невдач. У матчі з "Ференцварошем" кияни розгромно програли через вилучення. У поєдинках із "Ромою" та "Лаціо" кияни непогано взаємодіяли, але суперники виявилися сильнішими.
Хацкевич закликав "Динамо" взяти приклад із "Вікторії", яка діє прямолінійно та прагматично. Чеська команда уважно грає в обороні та намагається реалізувати кожен шанс біля воріт суперника.
"Динамо" більше контролюватиме м'яч. Але треба не тільки бути на м'ячі, а й створювати моменти, мати агресію попереду. Кияни володітимуть ініціативою, але їм треба діяти уважно під час перехідних стадій", — пояснив Хацкевич.
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