Де і коли дивитися матч Динамо — Вікторія у Лізі Європи

Футболісти "Динамо" святкують перемогу Фото: пресслужба клубу

Київське "Динамо" спробує набрати перші очки у Лізі Європи з п'ятої спроби. На команду Олександра Шовковського чекає протистояння з чеською "Вікторією".

Українські вболівальники зможуть переглянути гру у прямому ефірі, повідомляє портал Новини.LIVE.

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У четвер, 28 листопада, відбудеться матч 5 туру основного етапу Ліги Європи. Київське "Динамо" прийме у Німеччині "Вікторію" (Пльзень). Підопічні Олександра Шовковського є абсолютними аутсайдерами турніру після перших чотирьох матчів.

Едуардо Герреро під час атаки. Фото: пресслужба "Динамо"

Де і коли дивитись гру Ліги Європи

Вболівальники в Україні зможуть побачити онлайн у прямому ефірі матч "Динамо" — "Вікторія". Офіційним транслятором матчів єврокубків є медіасервіс Megogo. Поєдинок буде доступний для перегляду за наявності підписок "Спорт", "Оптимальна" або "Максимальна".

Гравці "Вікторії" під час поєдинку. Фото: instagram.com/fcviktoria_official/

Матч Ліги Європи розпочнеться о 19:45 за київським часом. Команди виведе на поле стадіону "Фолькспаркштадіон" у Гамбурзі головний суддя з Португалії Луїш Годінья.

"Динамо" програло чотири попередні матчі в Лізі Європи з різницею забитих та пропущених м'ячів 0:10. Кияни посідають 36 місце у турнірній таблиці. "Вікторія" зіграла внічию з "Айнтрахтом" (3:3), "Лудогорцем" (0:0), ПАОК (2:2) та обіграла "Реал Сосьєдад" (2:1). Чеська команда посідає 16 місце у турнірній таблиці.

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