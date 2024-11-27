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Динамо-Виктория — где и когда смотреть матч Лиги Европы

27 ноября 2024 11:03
Станислав Костюк - Редактор
Где и когда смотреть матч Динамо — Виктория в Лиге Европы
Футболисты "Динамо" празднуют победу. Фото: пресс-служба клуба
Станислав Костюк - Редактор

Киевское "Динамо" попробует набрать первые очки в Лиге Европы с пятой попытки. Команду Александра Шовковского ждет противостояние с чешской "Викторией". 

Украинские болельщики смогут посмотреть игру в прямом эфире, сообщает портал Новини.LIVE. 

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В четверг, 28 ноября, состоится матч 5 тура основного этапа Лиги Европы. Киевское "Динамо" примет в Германии "Викторию" (Пльзень). Подопечные Александра Шовковского являются абсолютными аутсайдерами турнира после первых четырех матчей. 

Эдуардо Герреро
Эдуардо Герреро во время атаки. Фото: пресс-служба "Динамо"

Где и когда смотреть игру Лиги Европы 

Болельщики в Украине смогут увидеть онлайн в прямом эфире матч "Динамо" — "Виктория". Официальным транслятором матчей еврокубков является медиасервис Megogo. Поединок будет доступен к просмотру при наличии подписок "Спорт", "Оптимальная" или "Максимальная". 

Виктория Пльзень
Игроки "Виктории" во время поединка. Фото: instagram.com/fcviktoria_official/

Матч Лиги Европы начнется в 19:45 по киевскому времени. Команды выведет на поле стадиона "Фолькспаркштадион" в Гамбурге главный судья из Португалии Луиш Годинья. 

"Динамо" проиграло четыре предыдущих матча в Лиге Европы с разницей забитых и пропущенных мячей 0:10. Киевляне занимают 36 место в турнирной таблице. "Виктория" сыграла вничью с "Айнтрахтом" (3:3), "Лудогорцем" (0:0), ПАОК (2:2) и обыграла "Реал Сосьедад" (2:1). Чешская команда занимает 16 место в турнирной таблице. 

Напомним, голкипер "Реала" Андрей Лунин может вернуться в основной состав мадридской команды. 

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спорт футбол Динамо Лига Европы Александр Шовковский

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