Хацкевич дал совет Шовковскому перед важным матчем Динамо

Николай Шапаренко во время атаки. Фото: пресс-служба "Динамо"

Бывший главный тренер киевского "Динамо" Александр Хацкевич объяснил, как команда Александра Шовковского может завоевать свои первые очки в Лиге Европы. Опытный наставник не сомневается, что игру "бело-синих" можно улучшить.

Хацкевич поделился мнением о том, что у игроков "Динамо" существует психологический барьер по отношению к матчам в еврокубках, сообщает "Украинский футбол".

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В четверг, 28 ноября, в 19:45 "Динамо" сыграет с чешской "Викторией". Киевская команда попробует набрать первые очки в поединке пятого тура Лиги Европы. Александр Хацкевич уверен, что украинская команда сумеет продемонстрировать положительный результат, если учтет ошибки предыдущих поединков.

Виталий Буяльский во время матча. Фото: пресс-служба "Динамо"

Хацкевич дал совет Шовковскому

Экс-наставник "Динамо" не считает четыре поражения команды в Лиге Европы закономерной тенденцией. По мнению Хацкевича, речь идет о череде случайных неудач. В матче с "Ференцварошем" киевляне разгромно проиграли из-за удаления. В поединках с "Ромой" и "Лацио" киевляне неплохо взаимодействовали, но соперники оказались сильнее.

Хацкевич призвал "Динамо" взять пример с "Виктории", которая действует прямолинейно и прагматично. Чешская команда внимательно играет в обороне и пытается реализовать каждый шанс у ворот соперника.

"Динамо" будет больше контролировать мяч. Но нужно не только быть на мяче, но и создавать моменты, иметь агрессию впереди. Киевляне будут владеть инициативой, но им нужно действовать внимательно во время переходных стадий", — объяснил Хацкевич.

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