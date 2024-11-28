Динамо против Виктории: стартовые составы на матч в Гамбурге

Динамо-Виктория — Шовковский удивил стартовым составом
В пятом туре основного раунда Лиги Европы киевское "Динамо" принимает "Викторию" Пльзень. Матч пройдет в немецком Гамбурге.
Перед игрой команды опубликовали стартовые составы, передает портал Новини.LIVE.
"Динамо" против "Виктории"
Главный тренер "Динамо" Александр Шовковский во второй игре подряд выставил на поле трех центральных защитников — Кристиана Биловара, Дениса Попова и Тараса Михавко.
Главный тренер киевлян насытил центр поля, где сыграют Владимир Бражко, Николай Шапаренко, Валентин Рубчинский и Виталий Буяльский. Вингеров наставник киевлян оставил на скамейке запасных.
По всей бровке у "Динамо" сыграют Константин Вивчаренко и Александр Караваев.
"Динамо": Бущан — Караваев, Беловар, Попов, Михавко, Вивчаренко — Бражко, Рубчинский — Буяльский, Ванат, Шапаренко.
Запасные: Нещерет, Моргун, Дячук, Волошин, Кабаев, Малыш, Тимчик, Герреро, Брагару, Михайленко.
"Виктория": Едличко — Две, Маркович, Емелько — Каду, Черв, Калвах, Шульц, Суаре — Выдра — Ирка.
Запасные: Тврдонь, Байер, Гейда, Палуска, Рикардинью, Копиц, Сойка, Москера, Панош, Гавел, Слончик, Вашулин.
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