Динамо против Виктории: стартовые составы на матч в Гамбурге

Главный тренер "Динамо" Александр Шовковский. Фото: "Динамо"

В пятом туре основного раунда Лиги Европы киевское "Динамо" принимает "Викторию" Пльзень. Матч пройдет в немецком Гамбурге.

Перед игрой команды опубликовали стартовые составы, передает портал Новини.LIVE.

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Главный тренер "Динамо" Александр Шовковский во второй игре подряд выставил на поле трех центральных защитников — Кристиана Биловара, Дениса Попова и Тараса Михавко.

Главный тренер киевлян насытил центр поля, где сыграют Владимир Бражко, Николай Шапаренко, Валентин Рубчинский и Виталий Буяльский. Вингеров наставник киевлян оставил на скамейке запасных.

По всей бровке у "Динамо" сыграют Константин Вивчаренко и Александр Караваев.

"Динамо": Бущан — Караваев, Беловар, Попов, Михавко, Вивчаренко — Бражко, Рубчинский — Буяльский, Ванат, Шапаренко.

Запасные: Нещерет, Моргун, Дячук, Волошин, Кабаев, Малыш, Тимчик, Герреро, Брагару, Михайленко.

"Виктория": Едличко — Две, Маркович, Емелько — Каду, Черв, Калвах, Шульц, Суаре — Выдра — Ирка.

Запасные: Тврдонь, Байер, Гейда, Палуска, Рикардинью, Копиц, Сойка, Москера, Панош, Гавел, Слончик, Вашулин.

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