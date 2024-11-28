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Динамо снова опозорилось в Лиге Европы

28 ноября 2024 21:54
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор
Динамо проиграло Виктории в Лиге Европы со счетом 1-2
Матч "Динамо" против "Виктории". Фото: Reuters
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор

В пятом туре основного раунда Лиги Европы киевское "Динамо" сыграло против "Виктории". Матч прошел в немецком Гамбурге.

В этот раз "Динамо" проиграло со счетом 0:1, сообщил портал Новини.LIVE.

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Игроки "Виктории" Пльзень. Фото: Reuters

"Динамо" не умеет атаковать на уровне еврокубков

"Динамо" начало матч нервно, позволив соперникам создать несколько опасных моментов. Георгий Бущан выглядел неуверенно, долго не прибегая к точным передачам.

После 20 минут киевляне успокоились и начали допускать меньше ошибок, однако игра обеих команд оставалась сумбурной и малорезультативной.

"Виктория" активно начала второй тайм, но забило "Динамо". После прострела с правого фланга забил Вивчаренко. Однако ВАР показал офсайд у защитника.

В следующей атаке "Виктории" после "пропущенного" гола чехи открыли счет. Ирка перед штрафной покинул мяч Выдры, издали пробивший в левый угол ворот.

После "настоящего" пропущенного гола "Динамо" снова продемонстрировало свою беззубость. Команда не умеет атаковать на уровне еврокубков.

На 68-й минуте киевляне показали свой уровень игры в атаке, когда они получили один из лучших моментов в матче, но все игроки пошли на мяч и помешали друг другу забить с нескольких метров.

Чехи вторично забили на 90-й минуте. Шульц оказался с мячом в центре штрафной и пробил в дальнюю девятку.

На последней добавленной минуте "Динамо" забило случайный гол. Кабаев подавал с фланга, но мяч залетел в девятку ворот "Виктории".

Киевляне подтвердили статус самой плохой команды Лиги Европы и идут на последней позиции в турнирной таблице.

"Динамо" — "Виктория" — 1:2

Голы: Кабаев, 95 — Выдра, 55, Шульц, 90

Напомним, французский форвард "Реала" Килиан Мбаппе услышал в свою сторону критику от главного тренера Карло Анчелотти.

Автор первого гола в истории сборной Украины Иван Гецко раскритиковал игру Артема Довбика.

В "Реале" недовольны травмами Тибо Куртуа и готовы заменить его в основе.

футбол Динамо Лига Европы еврокубки Виктория Пльзень

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