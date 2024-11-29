Шовковского раскритиковали за поведение после поражения Динамо

Александр Шовковский. Фото: "Динамо"

В матче пятого тура основного раунда Лиги Европы киевское "Динамо" проиграло "Виктории" Пльзень (1:2). После игры главный тренер украинского клуба неохотно давал послематчевые комментарии.

Из-за нежелания общаться с журналистами Шовковского раскритиковали в эфире MEGOGO.

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Почему раскритиковали Шовковского

Комментатор Владимир Кобельков выразил недоумение поведением главного тренера "Динамо" на послематчевом комментарии.

Шовковский отвечал журналисту короткими фразами, демонстрируя нежелание участвовать в интервью.

Кобельков подчеркнул, что не понимает такого отношения и напомнил, что журналисты не виноваты в неудачах киевлян в Лиге Европы.

"От себя хочу сказать, что я очень себя сдерживал, комментируя поединок против "Ференцвароша". Иногда очень сильно сдерживал себя в студии. Я знаю Владимировича с другой стороны, с хорошей. А сейчас виноваты все вокруг", — сказал Кобельков.

После пяти туров "Динамо" единолично занимает последнее 36-е место в турнирной таблице.

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