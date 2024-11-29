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Яремчук может продолжить карьеру в Турции — что известно

29 ноября 2024 09:07
Сергей Романчук - Редактор
Яремчук может снова сменить клуб и перейти в новый чемпионат
Роман Яремчук в сборной Украины. Фото: instagram.com/r.yaremchuk/
Сергей Романчук - Редактор

Форвард сборной Украины Роман Яремчук не смог стать лидером "Олимпиакоса". В греческом клубе могут отпустить футболиста в другую команду уже зимой следующего года. 

На Яремчука претендует один из турецких клубов, сообщает Fanatik

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Летом этого гола "Олимпиакос" заплатил за Романа Яремчука 2 млн евро, однако украинский футболист не оправдал надежд главного тренера команды Хосе Луиса Мендилибара. Форвард сыграл девять матчей во всех турнирах, но забил только один гол. Такая результативность Романа не устраивает "Олимпиакос".

Роман Яремчук
Роман Яремчук празднует гол. Фото: instagram.com/r.yaremchuk/

Новый претендент на Яремчука 

Греческий клуб хочет продать украинского форварда, на которого уже есть претенденты. Турецкий "Самсунспор" в нынешнем сезоне борется за чемпионский титул, но команде Томаса Райса не хватает атакующей мощи. "Красные молнии" являются одним из аутсайдеров верхней части турнирной таблицы по забитым голам. 

Роман Яремчук вошел в список потенциальных новичков "Самсунспора", который хочет подписать нового форварда уже в январе 2025 года. Ситуация осложняется желанием "Олимпиакоса" заработать на трансфере украинца как минимум 6 млн евро. Турецкий клуб готов предложить за Яремчука 2 млн евро. Переговоры могут начаться уже в ближайшее время. 

Напомним, киевское "Динамо" забило первый гол за пять матчей Лиги Европы, а тренера команды раскритиковали из-за его поведения. 

Видео конфликта украинца Анатолия Трубина и россиянина Александра Головина вызвало бурную реакцию болельщиков. 

Голкипер сборной Украины Андрей Лунин может снова вернуться в основной состав мадридского "Реала".

спорт футбол Футбол трансферы Роман Яремчук Олимпиакос

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