Хто замінить Шовковського в Динамо, якщо його звільнять

Олександр Шовковський на матчі. Фото: instagram.com/oleksandrshovkovskyi/

Київське "Динамо" провалює виступи у Лізі Європи цього року. Команда зіграла п'ять поєдинків, всі їх програла, забивши при цьому лише один м'яч.

Натомість "Динамо" непогано виступає у чемпіонаті України, де йде серед лідерів. Тому нині про відставку головного тренера команди Олександра Шовковського не йдеться, пише портал Новини.LIVE.

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Ігор Костюк під час тренування. Фото: fcdynamo.com

Хто може замінити Олександра Шовковського

Перше очевидне ім'я, яке спеціалісти вже озвучували не раз, — це Ігор Костюк.

Цей тренер вже давно в системі київського "Динамо", він протягом останніх років тренував практично усі молодіжні команди київського клубу.

Приміром, на чолі "Динамо" U-19 він вже провів понад 200 поєдинків, здобувши понад 150 перемог.

Усі молоді українські гравці (Михавко, Пономаренко тощо), які останнім часом дебютували в основі "Динамо", — це, в першу чергу, вихованці Костюка.

Руслан Ротань під час матчу. Фото: instagram.com/fcolexandriya

Хто ще може очолити "Динамо" замість Шовковського

Ще один варіант — це нинішній тренер сенсації чемпіонату України "Олександрії" Руслан Ротань.

Колишній гравець "Динамо" не так давно також тренував молодіжну збірну України, яку вперше в історії вивів на Олімпійські ігри.

З "Олександрією" вдалося не відразу, певний час Ротань вибудовував гру команди. Як результат, цього сезону "Олександрія" після 13 зіграних матчів йде на другому місці, випереджаючи донецький "Шахтар". Відстань від першого місця, на якому йде "Динамо", лише 2 очки. Кадровий потенціал клубів, як ми розуміємо, непорівнянний.

Вісенте Гомес у збірній України. Фото: uaf.ua

Тренер-легіонер на чолі "Динамо"

Це третій варіант, який, зрештою, був і залишається популярним серед багатьох вболівальників киян. Останнім прикладом легіонера на чолі "Динамо" був румун Мірча Луческу.

Наприклад, кілька місяців тому одним із кандидатів на посаду тренера киян називали іспанського спеціаліста Вісенте Гомеса. Він довгий час працював асистентом Сергія Реброва у "Динамо", зараз він працює з ним у збірній України.

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