Кто заменит Шовковского в Динамо, если его уволят

Александр Шовковский на матче. Фото: instagram.com/oleksandrshovkovskyi/

Киевское "Динамо" проваливает выступления в Лиге Европы в этом году. Команда сыграла пять поединков, все их проиграла, забив при этом только один мяч.

В то же время "Динамо" неплохо выступает в чемпионате Украины, где идет среди лидеров. Поэтому сейчас об отставке главного тренера команды Александра Шовковского речь не идет, пишет портал Новини.LIVE.

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Однако, провал в еврокубках — это повод подумать над тем, есть ли среди тренеров кандидатуры, которые смогут улучшить результаты украинского гранда.

Игорь Костюк во время тренировки Фото: fcdynamo.com

Кто может заменить Александра Шовковского

Первое очевидное имя, которое специалисты уже озвучивали не раз — Игорь Костюк.

Этот тренер уже давно в системе киевского "Динамо", он в последние годы тренировал практически все молодежные команды киевского клуба.

К примеру, во главе "Динамо" U-19 он уже провел более 200 поединков, одержав более 150 побед.

Все молодые украинские игроки (Михавко, Пономаренко и др.), которые в последнее время дебютировали в основе "Динамо", — это, в первую очередь, воспитанники Костюка.

Руслан Ротань во время матча. Фото: instagram.com/fcolexandriya

Кто еще может возглавить "Динамо" вместо Шовковского

Еще один вариант — это нынешний тренер сенсации чемпионата Украины "Александрии" Руслан Ротань.

Бывший игрок "Динамо" недавно также тренировал молодежную сборную Украины, которую впервые в истории вывел на Олимпийские игры.

С "Александрией" удалось не сразу, какое-то время Ротань выстраивал игру команды. Как результат, в этом сезоне "Александрия" после 13 сыгранных матчей идет на 2 месте, опережая донецкий "Шахтер". Кадровый потенциал клубов, как мы понимаем, несравним.

Висенте Гомес в сборной Украины Фото: uaf.ua

Тренер-легионер во главе "Динамо"

Это третий вариант, который, наконец, был и остается популярным среди многих болельщиков киевлян. Последним примером легионера во главе "Динамо" был румын Мирча Луческу.

К примеру, несколько месяцев назад одним из кандидатов на должность тренера киевлян называли испанского специалиста Висенте Гомеса. Он долгое время работал ассистентом Сергея Реброва в "Динамо", сейчас он работает с ним в сборной Украины.

Напомним, украинский журналист подверг критике главного тренера "Динамо" Александра Шовковского за поведение на интервью.

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