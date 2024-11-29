Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Милевский показал новую девушку — что о ней известно arrow

Милевский показал новую девушку — что о ней известно

29 ноября 2024 16:31
Станислав Костюк - Редактор
Милевский показал свою новую девушку — кто она
Девушка Артема Милевского в Кракове (Польша). Фото: instagram.com/mila.myrs/
Станислав Костюк - Редактор

Бывший форвард киевского "Динамо" и сборной Украины Артем Милевский редко делится подробностями личной жизни. Однако недавно стало известно, что у него появился близкий человек. 

Милевского уже несколько раз видели вместе с миловидной девушкой на разных мероприятиях, сообщает портал Новини.LIVE. 

Читайте также:

Артем Милевский стал чаще появляться на публике за последний год. Экс-футболист "Динамо" работает ассистентом тренера клуба IGNIS из украинской Медиалиги, часто общается с поклонниками в социальных сетях и регулярно радует их новыми образами. Но личная жизнь спортсмена остается одной из тем, которую он не обсуждает. И только с недавних пор ситуация изменилась. 

Девушка Артема Милевского
Девушка Артема Милевского на отдыхе. Фото: instagram.com/mila.myrs/

Новая девушка Милевского 

Бывший футболист сборной Украины был несколько раз замечен с красивой шатенкой. Они вместе ходили в рестораны и делали покупки. В один из вечером Милевский даже пошутил над подписчиками, опубликовав фотографию "выбора коляски". 

Доподлинно не известно, в каких отношениях состоит пара. Артем не подтверждал, что у него с новой девушкой возникли романтические чувства. 

Артем Милевский
Артем Милевский с девушкой. Фото: Instagram

Имя подруги Милевского тоже неизвестно, однако в социальной сети она подписана как mila.myrs. Можно сделать вывод о том, что девушка любит путешествовать. Отношения со спортсменом она не комментирует. 

Напомним, украинская спортсменка Юлия Левченко показала кадры новой откровенной фотосессии

Киевское "Динамо" снова проиграло в Лиге Европы — кто может стать тренером команды в случае отставки Шовковского. 

Отец Анатолия Трубина прокомментировал эпизод, когда голкипер отказался пожать руку сопернику из России. 

Форвард сборной Украины Артем Довбик может досрочно уйти из греческого "Олимпиакоса". 

спорт футбол Артем Милевский Динамо жены футболистов

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

17:41 Савченко назвала одесского активиста Стерненко трусом — детали

17:37 Возвращение из СОЧ — в ГБР сказали, сколько времени есть у бойцов

17:34 В Укргидрометцентре прогнозируют сложные погодные условия завтра

Text

17:28 Завершение войны — как это видят одесситы

17:25 Цены на лук стремительно растут — что происходит

В ГУР рассказали о новых ракетах РФ и заводах шахедов, — видео - 80x80

В ГУР рассказали о новых ракетах РФ и заводах шахедов, — видео

17:22 Валюта перед трамплином — что будет с курсом доллара с 1 декабря

17:04 Зеленский сменил командующего Сухопутными войсками

16:59 На Николаевщине школьники подожгли машину полиции — подробности

16:34 Украинские звезды присоединились к акции "16 дней против насилия"

16:29 Мужчины до 25 лет будут проходить военную подготовку — детали

17:41 Савченко назвала одесского активиста Стерненко трусом — детали

17:37 Возвращение из СОЧ — в ГБР сказали, сколько времени есть у бойцов

17:34 В Укргидрометцентре прогнозируют сложные погодные условия завтра

17:25 Цены на лук стремительно растут — что происходит

17:22 Валюта перед трамплином — что будет с курсом доллара с 1 декабря

В ГУР рассказали о новых ракетах РФ и заводах шахедов, — видео - 80x80

В ГУР рассказали о новых ракетах РФ и заводах шахедов, — видео

17:04 Зеленский сменил командующего Сухопутными войсками

16:59 На Николаевщине школьники подожгли машину полиции — подробности

16:34 Украинские звезды присоединились к акции "16 дней против насилия"

16:29 Мужчины до 25 лет будут проходить военную подготовку — детали

16:09 Праздник приближается — где на Одесчине установят елки

06:40 Цены на алюминий в Украине — сколько стоит металлолом в ноябре

Новость с фото

06:32 Тысяча от президента — что нужно знать о новой выплате

Эксклюзив

04:14 Денег катастрофически не хватает — как выживает сегодня Николаев

28 ноября 2024
Эксклюзив

18:33 Отопительный сезон в Николаеве — готов ли город к зиме

06:40 Цены на медь — какая стоимость цветных металлов в ноябре

27 ноября 2024
Эксклюзив

22:37 Водоснабжение Николаева — когда в домах появится питьевая вода

16:07 Николаев завтра — как будут восстанавливать город

06:40 Сколько стоит чермет в Украине — цены на металлолом в ноябре

06:05 В ГУР рассказали о новых ракетах РФ и заводах шахедов, — видео

26 ноября 2024

22:37 Как в Одессе реагируют на обстрелы и тревогу — что изменилось

Text

17:28 Завершение войны — как это видят одесситы

Text

13:48 Нардеп объяснил, почему ЕС не устраивает развитие бизнеса Украины

Text

13:01 Мощные взрывы в Крыму и заявление Путина о мире — эфир День.LIVE

Text

12:42 Нардеп объяснил, где брать деньги в поддержку ветеранов

Text

08:22 Как долго будут продолжаться отключения света — прогноз эксперта

В ГУР рассказали о новых ракетах РФ и заводах шахедов, — видео - 80x80

В ГУР рассказали о новых ракетах РФ и заводах шахедов, — видео

Text

08:00 Экстренное обращение президента Зеленского — эфир Ранок.LIVE

28 ноября 2024
Text

21:22 Нардеп объяснил, какие изменения требует документ о бронировании

Text

17:59 Важное заявление Ермака и угрозы Путина — эфир Вечір.LIVE

Text

16:25 В Украине в 2025 году резко повысятся тарифы, — эксперт

Text

15:01 Атака на Украину – по сколько часов в сутки будут выключать свет

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

10:40 Украина через десять лет — искусственный интеллект создал фото

25 ноября 2024

03:21 Десерт от известного повара без сахара — можно есть каждый день

23 ноября 2024

01:20 Снимаем верхнюю одежду — какой штраф за вождение авто в куртке

18 ноября 2024

15:40 Что для водителей означает новый знак — белые круги на дороге

21 ноября 2024

21:30 Это категорически запрещено — что не имеет права делать ТЦК

27 ноября 2024

01:32 Мобилизированные отказались выполнять приказы — что решил суд

10:59 Кулеба объяснил, подпишет ли Зеленский мирный договор с Россией

21 ноября 2024

10:10РФ выпустила по Днепру межконтинентальную баллистическую ракету

22 ноября 2024

06:30 Эта информация под табу — что не имеют права спрашивать в ТЦК

25 ноября 2024

14:53 13-я зарплата в декабре — кто получит бонус к Новому году