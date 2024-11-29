Милевский показал свою новую девушку — кто она

Милевский показал новую девушку — что о ней известно
Бывший форвард киевского "Динамо" и сборной Украины Артем Милевский редко делится подробностями личной жизни. Однако недавно стало известно, что у него появился близкий человек.
Милевского уже несколько раз видели вместе с миловидной девушкой на разных мероприятиях, сообщает портал Новини.LIVE.
Артем Милевский стал чаще появляться на публике за последний год. Экс-футболист "Динамо" работает ассистентом тренера клуба IGNIS из украинской Медиалиги, часто общается с поклонниками в социальных сетях и регулярно радует их новыми образами. Но личная жизнь спортсмена остается одной из тем, которую он не обсуждает. И только с недавних пор ситуация изменилась.
Новая девушка Милевского
Бывший футболист сборной Украины был несколько раз замечен с красивой шатенкой. Они вместе ходили в рестораны и делали покупки. В один из вечером Милевский даже пошутил над подписчиками, опубликовав фотографию "выбора коляски".
Доподлинно не известно, в каких отношениях состоит пара. Артем не подтверждал, что у него с новой девушкой возникли романтические чувства.
Имя подруги Милевского тоже неизвестно, однако в социальной сети она подписана как mila.myrs. Можно сделать вывод о том, что девушка любит путешествовать. Отношения со спортсменом она не комментирует.
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