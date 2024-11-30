Девушка Анатолия Трубина Марина Галаган поразила пикантными фото

Марина Галаган. Фото: instagram.com/galaagannn

Голкипер лиссабонской "Бенфики" и сборной Украины Анатолий Трубин недавно отпраздновал годовщину отношений со своей девушкой. Пара вместе в течение шести лет.

После годовщины Марина Галаган в Instagram опубликовала снимки с новой фотосессии.

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Марина Галаган и Анатолий Трубин. Фото: instagram.com/galaagannn/

В отличие от других жен футболистов Галаган нельзя назвать активным пользователем соцсетей, ведь даже ее страница в Instagram закрыта. При этом на девушку подписаны 11,3 тысяч фолловеров.

Новая фотосессия девушки Трубина

Марина опубликовала очень пикантные студийные фото, на которых на ней немного одежды. Мы видим девушку в одном белье и пиджаке, что точно понравится подписанным на нее мужчинам.

Отметим, что с 2015 года невеста футболиста работала моделью. В определенный момент жизни у Галаган даже был опыт работы в другой стране. Также Марина ранее занималась танцами.

Марина Галаган. Фото: instagram.com/galaagannn/

В этом сезоне Трубин провел за "Бенфику" 16 матчей, где пропустил 14 мячей и провел шесть сухих игр. Трансферная стоимость футболиста по версии "Трансфермаркта" составляет 25 млн евро.

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