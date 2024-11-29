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Жена игрока Шахтера показала, что шокирующего ей пишут хейтеры

29 ноября 2024 16:01
Александр Ильющенков - Редактор тематики «Спорт»
Александр Ильющенков
Редактор тематики «Спорт»
Анна Зубкова показала шокирующую переписку с хейтерами
Анна Зубкова на отдыхе. Фото: instagram.com/mademoiselle.anna
Александр Ильющенков - Редактор тематики «Спорт»
Александр Ильющенков
Редактор тематики «Спорт»

Жена игрока донецкого "Шахтера" и сборной Украины Александра Зубкова ведет не слишком активную публичную жизнь, не очень часто наполняя свой Instagram. У Анны Зубковой 29 тысяч подписчиков, среди которых, судя по ее сообщениям, есть как адекватные, так и не очень.

В одной из своих последних сториз в Instagram Зубкова показала пример хейтеров, пишущих ей личные сообщения, пишет портал Новини.Live

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Переписка Зубкової
Переписка Зубковой с хейтерами. Фото: скриншот instagram.com/mademoiselle.anna

Что известно о браке Зубковых

В мае этого года Анна Зубкова обвинила мужа в измене.

"Сказочка о том, что есть верные мужчины, оказалась просто сказочкой. И мой изменил) смешно) Узнала случайно)", — написала тогда она.

В этом месяце во время сеанса вопросов и ответов в Instagram она намекнула, что простила мужа.

"Замужем. Люблю мужа", — написала она в ответ на вопрос подписчика.

Напомним, украинский журналист подверг критике главного тренера "Динамо" Александра Шовковского за поведение на интервью.

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спорт соцсети ФК Шахтер Александр Зубков жена жены футболистов

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В ГУР рассказали о новых ракетах РФ и заводах шахедов, — видео

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