Анна Зубкова показала шокуюче листування з хейтерами

Анна Зубкова на відпочинку. Фото: instagram.com/mademoiselle.anna

Дружина гравця донецького "Шахтаря" і збірної України Олександра Зубкова веде не надто активне публічне життя, не дуже часто наповнюючи свій Instagram. У Анни Зубкової 29 тисяч підписників, серед яких, судячи з її повідомлень, є як адекватні, так і не дуже.

У одній зі своїх останніх сторіз в Instagram Зубкова показала приклад хейтерів, які пишуть їй особисті повідомлення, пише портал Новини.Live

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"Відбірні д***и у мене в дірект", — підписала вона цей приклад.

Переписка Зубкової з хейтерами. Фото: скриншот instagram.com/mademoiselle.anna

Що відомо про шлюб Зубкових

У травні цього року Анна Зубкова звинуватила чоловіка у зраді.

"Казочка про те, що є вірні чоловіки, виявилася просто казочкою. І мій зрадив) смішно) Дізналася випадково)", — написала тоді вона.

Цього місяця під час сеансу питань та відповідей у Instagram вона натякнула, що пробачила чоловіка.

"Заміжня. Люблю чоловіка", — написала вона у відповідь на питання підписника.

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