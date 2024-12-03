Ламін Ямал почав стосунки з моделлю Анною Дженьосо — який вигляд має красуня

Анна Дженьосо. Фото: instagram.com/gegnosoanna

Юна 17-річна зірка "Барселони" Ламін Ямал завів нові стосунки. Зараз він зустрічається з дівчиною, яка у футболі вболіває за іншу команду та персонально за іншого футболіста.

Портал Новини.LIVE вирішив познайомити читачів із юною 19-річною італійською моделлю Анною Дженьосо, яка заволоділа серцем Ямала.

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Дженьосо раніше Ламіна стала популярною завдяки соцмережам. Зараз у дівчини 602 тисячі фоловерів у Instagram і 839,6 тисяч у TikTok.

Анна Дженьосо. Фото: instagram.com/gegnosoanna

Ямал підчепив принцесу соцмереж

Дженьосо, як і будь-якій італійці, подобається футбол. При цьому вона має дивні переваги. Дівчина живе в Мілані на півночі Італії, а вболіває за південний "Наполі" та персонально за грузина Хвічу Кварцхелію.

У мережі зараз поширюється версія, згідно з якою, Дженьосо товаришує з форвардом "Атлетика" Більбао Ніко Вільямсом, з яким Ямал влітку відпочивав у Марбельї. Саме тоді відбулося їх знайомство.

Анна Дженьосо. Фото: instagram.com/gegnosoanna

Цікаво, що пара познайомилася після того, як Ямал розійшовся з колишньою дівчиною Алексом Падільєю.

Нагадаємо, легенда грузинського футболу та один із лідерів "Грузинської мрії" Каха Каладзе розкритикував Хвічу Кварцхелію та інших гравців збірної Грузії за підтримку протестних акцій.

Раніше дівчина футболіста київського "Динамо" показала чудову розтяжку.

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