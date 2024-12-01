Дружина Георгія Цітаішвілі: українська красуня Софія — її історія

Софія Цітаішвілі. Фото: instagram.com/sofia_rii

Футболіст збірної Грузії Георгій Цітаішвілі залишив важливий слід в футболі України. До того ж дружина футболіста є українкою.

Портал Новини.LIVE вирішив показати, як виглядає Софія Цітаішвілі.

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Софія та Георгій Цітаішвілі. Фото: instagram.com/sofia_rii

Дружина Цітаішвілі

Георгій і Софія зустрічаються з 2019 року і разом пережили початок повномасштабного російського вторгнення в Україну.

У грудні 2022 року футболіст зробив пропозицію своїй коханій, а 30 травня 2023 року вони одружилися.

Зазначимо, що батьком Софії є футбольний агент Едуард Мурза. Він відомий своєю роботою з центральним захисником німецького "Бохума" Іваном Ордецем, який став сумнозвісним через мовчазну позицію щодо війни в Україні. Ордець навіть відвідав весілля Георгія та Софії.

Софія Цітаішвілі. Фото: instagram.com/sofia_rii

На чемпіонаті Європи-2024, який відбувся в Німеччині, Мурза підтримував Георгія та збірну Грузії.

Варто додати, що Цітаішвілі досі перебуває на контракті з київським "Динамо", однак український клуб не може його повернути через анекс ФІФА. Контракт Георгія з "Динамо" діє до 30 червня 2026 року.

Наразі футболіст виступає в іспанській Сегунді за "Гранаду". У 14 матчах за нову команду грузин забив один гол і віддав одну результативну передачу.

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