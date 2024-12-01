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Красавица топового уровня — фото украинской жены Цитаишвили

1 декабря 2024 08:57
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор
Жена Георгия Цитаишвили: украинская красавица София — ее история
София Цитаишвили. Фото: instagram.com/sofia_rii
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор

Футболист сборной Грузии Георгий Цитаишвили оставил важный след в футболе Украины. К тому же, жена футболиста является украинкой.

Портал Новини.LIVE решил показать, как выглядит София Цитаишвили.

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София Цитаишвили
София и Георгий Цитаишвили. Фото: instagram.com/sofia_rii

Жена Цитаишвили

Георгий и София встречаются с 2019 года и вместе пережили начало полномасштабного российского вторжения в Украину.

В декабре 2022 года футболист сделал предложение своей любимой, а 30 мая 2023 года они поженились.

Отметим, что отцом Софии является футбольный агент Эдуард Мурза. Он известен своей работой с центральным защитником немецкого "Бохума" Иваном Ордецом, который стал печально известным из-за молчаливой позиции относительно войны в Украине. Ордец даже посетил свадьбу Георгия и Софии.

София Цитаишвили
София Цитаишвили. Фото: instagram.com/sofia_rii

На состоявшемся в Германии чемпионате Европы-2024 Мурза поддерживал Георгия и сборную Грузии.

Стоит добавить, что Цитаишвили до сих пор находится на контракте с киевским "Динамо", однако украинский клуб не может его вернуть из-за аннекса ФИФА. Контракт Георгия с "Динамо" действует до 30 июня 2026 года.

Пока футболист выступает в испанской Сегунде за "Гранаду". В 14 матчах за новую команду грузин забил один гол и отдал одну результативную передачу.

Напомним, ранее эксфутболист киевского "Динамо" Артем Милевский показал новую любовь.

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Грузия Динамо жены футболистов Сборная Грузии по футболу Георгий Цитаишвили

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