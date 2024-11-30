Игрок Динамо сделал заявление по поводу протестов в Грузии

Митингующие жители Тбилиси. Фото: Reuters/Irakli Gedenidze

Футболист киевского "Динамо" Георгий Цитаишвили поддержал протест жителей Грузии против решения правительства приостановить курс Евроинтеграции. Тысячи людей вышли на центральные площади городов страны, чтобы выразить несогласие с действиями властей.

Грузинский футболист киевского клуба поддержал митингующих на своей странице в Instagram.

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"Мне жаль, что в родной Грузии сейчас такое происходит. Мои сестры находятся там. Они тоже вышли на улицу, чтобы защитить Родину. Наш путь всегда был направлен в Европу. Мы не отступим. И я осуждаю насилие", — написал Цитаишвили.

Георгий Цитаишвили на тренировке. Фото: instagram.com/giotsitaishvili11/

Что происходит в Грузии

Правящая партия "Грузинская мечта", которая победила на недавних парламентских выборах, объявила о приостановлении переговоров о вступлении в ЕС до 2028 года. Это вызвало протесты по всей стране.

Вечером в четверг, 28 ноября, жители Грузии собрались в центре Тбилиси на массовый протест. Несмотря на разгон со стороны представителей силовых структур, на следующий день люди снова собрались на массовый протест. Он продолжается по сей день.

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