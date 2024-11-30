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Игрок Динамо эмоционально прокомментировал протесты в Грузии

30 ноября 2024 20:02
Станислав Костюк - Редактор
Игрок Динамо сделал заявление по поводу протестов в Грузии
Митингующие жители Тбилиси. Фото: Reuters/Irakli Gedenidze
Станислав Костюк - Редактор

Футболист киевского "Динамо" Георгий Цитаишвили поддержал протест жителей Грузии против решения правительства приостановить курс Евроинтеграции. Тысячи людей вышли на центральные площади городов страны, чтобы выразить несогласие с действиями властей. 

Грузинский футболист киевского клуба поддержал митингующих на своей странице в Instagram

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Защитник киевского "Динамо" Георгий Цитаишвили выступает на правах аренды в испанской "Гранаде". Один из лидеров сборной Грузии не стал молчать во время исторических событий в своей стране. 

"Мне жаль, что в родной Грузии сейчас такое происходит. Мои сестры находятся там. Они тоже вышли на улицу, чтобы защитить Родину. Наш путь всегда был направлен в Европу. Мы не отступим. И я осуждаю насилие", — написал Цитаишвили. 

Георгий Цитаишвили
Георгий Цитаишвили на тренировке. Фото: instagram.com/giotsitaishvili11/

Что происходит в Грузии 

Правящая партия "Грузинская мечта", которая победила на недавних парламентских выборах, объявила о приостановлении переговоров о вступлении в ЕС до 2028 года. Это вызвало протесты по всей стране. 

Вечером в четверг, 28 ноября, жители Грузии собрались в центре Тбилиси на массовый протест. Несмотря на разгон со стороны представителей силовых структур, на следующий день люди снова собрались на массовый протест. Он продолжается по сей день. 

Напомним, главный тренер "Динамо" Александр Шовковский может уступить свою должность другому специалисту. 

Бывший форвард "Динамо" Артем Милевский показал девушку, с которой начал встречаться. 

Голкипер сборной Украины Анатолий Трубин подвергся критике со стороны родного отца из-за скандального инцидента. 

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола объяснил, почему клуб не уволил его на фоне неудачных результатов. 

митинг спорт футбол Грузия протесты Динамо

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