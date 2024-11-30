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Гравець Динамо емоційно прокоментував протести у Грузії

30 листопада 2024 20:02
Станіслав Костюк - Редактор
Гравець Динамо зробив заяву щодо протестів у Грузії
Мітингувальники жителі Тбілісі. Фото: Reuters/Irakli Gedenidze
Станіслав Костюк - Редактор

Футболіст київського "Динамо" Георгій Цитаїшвілі підтримав протест мешканців Грузії проти рішення уряду призупинити курс Євроінтеграції. Тисячі людей вийшли на центральні площі міст країни, щоби висловити незгоду з діями влади.

Грузинський футболіст київського клубу підтримав мітингувальників на своїй сторінці в Instagram.

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Захисник київського "Динамо" Георгій Цитаїшвілі виступає на правах оренди в іспанській "Гранаді". Один із лідерів збірної Грузії не став мовчати під час історичних подій у своїй країні.

"Мені шкода, що в рідній Грузії зараз таке відбувається. Мої сестри знаходяться там. Вони теж вийшли на вулицю, щоб захистити Батьківщину. Наш шлях завжди був направлений до Європи. Ми не відступимо. І я засуджую насильство", — написав Цитаїшвілі.

Георгій Цитаїшвілі
Георгій Цитаїшвілі на тренуванні. Фото: instagram.com/giotsitaishvili11/

Що відбувається у Грузії

Правляча партія "Грузинська мрія", яка перемогла на нещодавніх парламентських виборах, оголосила про зупинення переговорів щодо вступу до ЄС до 2028 року. Це викликало протести у всій країні.

Увечері у четвер, 28 листопада, жителі Грузії зібралися у центрі Тбілісі на масовий протест. Попри розгін представників силових структур, наступного дня люди знову зібралися на масовий протест. Він триває досі.

Нагадаємо, головний тренер "Динамо" Олександр Шовковський може поступитися своєю посадою іншому фахівцю.

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мітинг спорт футбол Грузія протести Динамо

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