Гравець Динамо зробив заяву щодо протестів у Грузії

Мітингувальники жителі Тбілісі. Фото: Reuters/Irakli Gedenidze

Футболіст київського "Динамо" Георгій Цитаїшвілі підтримав протест мешканців Грузії проти рішення уряду призупинити курс Євроінтеграції. Тисячі людей вийшли на центральні площі міст країни, щоби висловити незгоду з діями влади.

Грузинський футболіст київського клубу підтримав мітингувальників на своїй сторінці в Instagram.

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"Мені шкода, що в рідній Грузії зараз таке відбувається. Мої сестри знаходяться там. Вони теж вийшли на вулицю, щоб захистити Батьківщину. Наш шлях завжди був направлений до Європи. Ми не відступимо. І я засуджую насильство", — написав Цитаїшвілі.

Георгій Цитаїшвілі на тренуванні. Фото: instagram.com/giotsitaishvili11/

Що відбувається у Грузії

Правляча партія "Грузинська мрія", яка перемогла на нещодавніх парламентських виборах, оголосила про зупинення переговорів щодо вступу до ЄС до 2028 року. Це викликало протести у всій країні.

Увечері у четвер, 28 листопада, жителі Грузії зібралися у центрі Тбілісі на масовий протест. Попри розгін представників силових структур, наступного дня люди знову зібралися на масовий протест. Він триває досі.

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