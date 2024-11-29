Гвардіола заговорив про відставку перед матчем із Ліверпулем

Хосеп Гвардіола під час матчу. Фото: Reuters/Molly Darlington

Головний тренер англійського "Манчестер Сіті" Хосеп Гвардіола відповів на запитання журналістів перед матчем англійської Прем'єр-ліги з "Ліверпулем". Чемпіони відстають від "червоних" вже на 11 очок.

Гвардіола пояснив, чому зберіг посаду попри провал команди цього сезону, повідомляє Irishexaminer.

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"Манчестер Сіті" програв п'ять ігор поспіль — це найгірший результат із 2006 року. У вівторок "містяни" зуміли перервати невдалу серію після того, як команда зіграла внічию 3:3 з "Феєнордом" у Лізі чемпіонів. Щоправда, у тому матчі англійці вели у рахунку в три голи.

Хосеп Гвардіола та Філ Фоден. Фото: Reuters/Molly Darlington

Гвардіола продовжує вірити у команду

Іспанський тренер "Манчестер Сіті" відверто сказав, що майже будь-якого іншого наставника звільнили б через такі результати. Проте Хосеп Гвардіола за роки роботи у команді завоював 18 трофеїв, у тому числі 6 чемпіонських титулів за 7 років. Замість відставки 53-річний тренер нещодавно підписав новий дворічний контракт із клубом.

"У нас багато травмованих гравців, а Родрі взагалі вибув до кінця сезону. Це не просто володар "Золотого м'яча", але наш лідер. Я не хочу скаржитися. Попереду важливий матч із "Ліверпулем", і нам просто нікуди відступати. Буде символічно повернутися на шлях перемог у цьому поєдинку. Рано списувати нас із рахунків", — заявив Гвардіола.

Матч "Ліверпуль" — "Манчестер Сіті" відбудеться у неділю, 1 грудня, о 18:00. "Містяни" не перемагали на "Енфілді" з 2003 року.

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