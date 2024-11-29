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Гвардиола честно ответил, почему Ман Сити его не увольняет

29 ноября 2024 19:05
Станислав Костюк - Редактор
Гвардиола заговорил об отставке перед матчем с Ливерпулем
Хосеп Гвардиола во время матча. Фото: Reuters/Molly Darlington
Станислав Костюк - Редактор

Главный тренер английского "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола ответил на вопросы журналистов перед матчем английской Премьер-лиги с "Ливерпулем". Чемпионы отстают от "красных" уже на 11 очков.

Гвардиола объяснил, почему сохранил должность несмотря на провал команды в этом сезоне, сообщает Irishexaminer

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"Манчестер Сити" проиграл пять игр подряд — это худший результат с 2006 года. Во вторник "горожане" сумели прервать неудачную серию после того, как команда сыграла вничью 3:3 с "Фейеноордом" в Лиге чемпионов. Правда, в том матче англичане вели в счете в три гола. 

Хосеп Гвардиола
Хосеп Гвардиола и Фил Фоден. Фото: Reuters/Molly Darlington

Гвардиола продолжает верить в команду 

Испанский тренер "Манчестер Сити" откровенно сказал, что почти любого другого наставника уволили бы из-за таких результатов. Однако Хосеп Гвардиола за годы работы в команде завоевал 18 трофеев, в том числе 6 чемпионских титулов за 7 лет. Вместо отставки 53-летний тренер недавно подписал новых двухлетний контракт с клубом. 

"У нас много травмированных игроков, а Родри вообще выбыл до конца сезона. Это не просто обладатель "Золотого мяча", но наш лидер. Я не хочу жаловаться. Впереди важный матч с "Ливерпулем", и нам просто некуда отступать. Будет символично вернуться на путь побед в этом поединке. Рано списывать нас со счетов", — заявил Гвардиола. 

Матч "Ливерпуль" — "Манчестер Сити" состоится в воскресенье, 1 декабря, в 18:00. "Горожане" не побеждали на "Энфилде" с 2003 года. 

Напомним, известны кандидатуры тренеров, которые могут заменить в "Динамо" Александра Шовковского. 

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