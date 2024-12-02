Каладзе про протести та позицію збірної Грузії з футболу

Мер Тбілісі Каха Каладзе. Фото: facebook.com/kakhakaladzeofficial

Мер Тбілісі та легенда футболу Грузії Каха Каладзе розкритикував гравців футбольної збірної, які підтримали протести у країні. При цьому політик представляє партію влади "Грузинська мрія", проти якої виступають мітингувальники.

Свій коментар щодо футболістів Каладзе дав російському виданню Sputnik.

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Позиція Каладзе щодо політичної ситуації в Грузії

Футболісти збірної Грузії, серед яких Хвіча Кварцхелія, Георгій Цитаїшвілі, Буду Зівзівадзе та Георгій Мамардашвілі опублікували знімки протестів та підтримали їх. Вони наголосили, що країна має бути з Європою, а не Росією.

Каладзе висловив підтримку цим заявам, наголосивши, що євроінтеграція залишається пріоритетом для влади Грузії.

Він також зазначив, що деякі сили ззовні використовують початок переговорів з ЄС як інструмент тиску, але вжиті кроки уряду дозволяють протистояти подібним спробам.

"Сьогодні вони вигадали нове і використовують початок переговорів як зброю шантажу, хоча зроблені нами кроки знезброїли людей ззовні, які роблять подібні заяви.

Ви хочете? Ми готові! Відкрийте переговори. Ми до цього готові, але шантаж категорично неприпустимий", — заявив Каладзе.

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