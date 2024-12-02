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Арсенал змінив трансферну ціну Зінченка і чекає на пропозиції

2 грудня 2024 09:48
Сергій Романчук - Редактор
Зінченко готується до трансферу з Арсеналу через рішення клубу
Олександр Зінченко виходить на заміну. Фото: Reuters/Ian Walton
Сергій Романчук - Редактор

Лондонський "Арсенал" готується до активної роботи на трансферному зимовому ринку. "Каноніри" продадуть частину гравців, якими цікавляться інші клуби.

Одним із них може стати Олександр Зінченко, повідомляє Daily Mail.

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У рамках 13-го туру АПЛ "Арсенал" на виїзді розгромив "Вест Гем" з рахунком 5:2. Усі свої голи "каноніри" забили ще у першому таймі. Олександр Зінченко вийшов на поле на 56 хвилині поєдинку. Завдяки цій перемозі підопічні Мікеля Артети вийшли на друге місце у турнірній таблиці, вони відстають від "Ліверпуля" на 9 очок.

Олександр Зінченко
Зінченко працює на тренуванні. Фото: Reuters/John Sibley

"Арсенал" готовий продавати гравців

Тренерський штаб "канонірів" просить у керівництва клубу посилити склад команди для того, щоб мати можливість і надалі боротися за чемпіонський титул. Артета отримає кошти на посилення складу, але йому доведеться розлучитися з деякими футболістами для поповнення клубного бюджету.

Олександр Зінченко
"Каноніри" святкують перемогу. Фото: Reuters/Andrew Couldridge

"Арсенал" вже шукає покупця на Якуба Ківьора, який так і не зумів закріпитись в основному складі. Також лондонці готові продати Габі Жезуса та Олександра Зінченка, якщо отримають вигідні пропозиції щодо цих гравців. "Каноніри" готові до торгів із трансферу українця із суми у 25 млн євро.

У сезоні 2024/2025 Зінченко зіграв за "Арсенал" 8 матчів у всіх турнірах і не відзначився результативними діями.

Нагадаємо, лондонський "Челсі" зробив крок, який може означати готовність продати Михайла Мудрика.

Головний тренер "Манчестер Сіті" Хосеп Гвардіола образив уболівальників "Ліверпуля" після матчу із цією командою.

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спорт футбол Олександр Зінченко Футбол трансфери Арсенал

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10:35 Робота, виплати і вихідні — що чекає українців у Польщі в грудні

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