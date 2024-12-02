Зінченко готується до трансферу з Арсеналу через рішення клубу

Олександр Зінченко виходить на заміну. Фото: Reuters/Ian Walton

Лондонський "Арсенал" готується до активної роботи на трансферному зимовому ринку. "Каноніри" продадуть частину гравців, якими цікавляться інші клуби.

Одним із них може стати Олександр Зінченко, повідомляє Daily Mail.

Читайте також:

У рамках 13-го туру АПЛ "Арсенал" на виїзді розгромив "Вест Гем" з рахунком 5:2. Усі свої голи "каноніри" забили ще у першому таймі. Олександр Зінченко вийшов на поле на 56 хвилині поєдинку. Завдяки цій перемозі підопічні Мікеля Артети вийшли на друге місце у турнірній таблиці, вони відстають від "Ліверпуля" на 9 очок.

Зінченко працює на тренуванні. Фото: Reuters/John Sibley

"Арсенал" готовий продавати гравців

Тренерський штаб "канонірів" просить у керівництва клубу посилити склад команди для того, щоб мати можливість і надалі боротися за чемпіонський титул. Артета отримає кошти на посилення складу, але йому доведеться розлучитися з деякими футболістами для поповнення клубного бюджету.

"Каноніри" святкують перемогу. Фото: Reuters/Andrew Couldridge

"Арсенал" вже шукає покупця на Якуба Ківьора, який так і не зумів закріпитись в основному складі. Також лондонці готові продати Габі Жезуса та Олександра Зінченка, якщо отримають вигідні пропозиції щодо цих гравців. "Каноніри" готові до торгів із трансферу українця із суми у 25 млн євро.

У сезоні 2024/2025 Зінченко зіграв за "Арсенал" 8 матчів у всіх турнірах і не відзначився результативними діями.

Нагадаємо, лондонський "Челсі" зробив крок, який може означати готовність продати Михайла Мудрика.

Головний тренер "Манчестер Сіті" Хосеп Гвардіола образив уболівальників "Ліверпуля" після матчу із цією командою.

Ірина Блохіна присвятила батькові зворушливе привітання та розповіла, що робить родина, коли збирається разом.