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Челсі назвав вартість Мудрика двом зацікавленим клубам АПЛ

30 листопада 2024 21:59
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор
Челсі назвав трьом клубам ціну на Михайла Мудрика
Михайло Мудрик. Фото: Reuters
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор

Лондонський "Челсі" все ж таки може продати українського вінгера Михайла Мудрика. Майбутній трансфер може статися у найближче трансферне вікно.

За інформацією порталу Footiecentral, в офіс "Челсі" зверталися два клуби АПЛ, які цікавилися вартістю Мудрика.

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Михайло Мудрик у збірній України. Фото: instagram.com/mmudryk10

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Джерело стверджує, що до "Челсі" з приводу зимового трансферу 23-річного українця зверталися англійські "Астон Вілла" та "Вест Гем".

До того ж до Мудрика зберігає інтерес "Марсель", де в гравці особисто зацікавлений головний тренер Роберто Де Дзербі, який працював з українцем у "Шахтарі".

Усім трьом клубам у "Челсі" назвали вартість Мудрика у розмірі 30 млн євро. Раніше футболіст обійшовся "синім" у 70 млн євро.

Найцікавішим варіантом для Мудрика є "Астон Вілла", яка грає в Лізі чемпіонів.

У поточному сезоні Мудрик у 15 матчах за "Челсі" забив три м'ячі та зробив п'ять асистів.

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Михайло Мудрик Футбол трансфери Челсі Астон Вілла Вест Хем українські легіонери (футбол)

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