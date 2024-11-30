Челсі назвав трьом клубам ціну на Михайла Мудрика

Михайло Мудрик. Фото: Reuters

Лондонський "Челсі" все ж таки може продати українського вінгера Михайла Мудрика. Майбутній трансфер може статися у найближче трансферне вікно.

За інформацією порталу Footiecentral, в офіс "Челсі" зверталися два клуби АПЛ, які цікавилися вартістю Мудрика.

Читайте також:

Михайло Мудрик у збірній України. Фото: instagram.com/mmudryk10

Скільки коштує Мудрік

Джерело стверджує, що до "Челсі" з приводу зимового трансферу 23-річного українця зверталися англійські "Астон Вілла" та "Вест Гем".

До того ж до Мудрика зберігає інтерес "Марсель", де в гравці особисто зацікавлений головний тренер Роберто Де Дзербі, який працював з українцем у "Шахтарі".

Усім трьом клубам у "Челсі" назвали вартість Мудрика у розмірі 30 млн євро. Раніше футболіст обійшовся "синім" у 70 млн євро.

Найцікавішим варіантом для Мудрика є "Астон Вілла", яка грає в Лізі чемпіонів.

У поточному сезоні Мудрик у 15 матчах за "Челсі" забив три м'ячі та зробив п'ять асистів.

Нагадаємо, київське "Динамо" може підписати нового фахівця замість Олександра Шовковського.

Батько Анатолій Трубіна проти рішення сина не тиснути руку росіянину Олександру Головіну.

Колишній форвард "Динамо" Артем Мілевський показав нову дівчину.