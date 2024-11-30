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Челси назвал стоимость Мудрика двум заинтересованным клубам АПЛ

30 ноября 2024 21:59
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор
Челси назвал трем клубам цену на Михаила Мудрика
Михаил Мудрик. Фото: Reuters
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор

Лондонский "Челси" все же может продать украинского вингера Михаила Мудрика. Будущий трансфер может произойти в ближайшее трансферное окно.

По информации портала Footiecentral, в офис "Челси" обращались два клуба, которые интересовались стоимостью Мудрика.

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Михаил Мудрик в сборной Украины. Фото: instagram.com/mmudryk10

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Источник утверждает, что в "Челси" по поводу зимнего трансфера 23-летнего украинца обращались английские "Астон Вилла" и "Вест Хэм".

К тому же Мудрику сохраняет интерес "Марсель", где в игроке лично заинтересован главный тренер Роберто Де Дзерби, работавший с украинцем в "Шахтере".

Всем трем клубам в "Челси" назвали стоимость Мудрика в размере 30 млн евро. Ранее футболист обошелся "синим" в 70 млн евро.

Самым интересным вариантом для Мудрика является "Астон Вилла", которая играет в Лиге чемпионов.

В текущем сезоне Мудрик в 15 матчах за "Челси" забил три мяча и сделал пять ассистов.

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