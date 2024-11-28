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Мудрик забил красивый гол за Челси — видео

28 ноября 2024 23:37
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор
Мудрик забил и помог Челси победить Гайденгайм 2-0 — видео гола
Михаил Мудрик. Фото: Reuters
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор

В пятом туре основного раунда Лиги Конференций лондонский "Челси" в Германии сыграл с местным "Гайденгаймом". С первых минут матча играл украинский вингер Михаил Мудрик.

Матч завершился победой "Челси" со счетом 2:0, сообщил портал Новини.LIVE.

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Мудрик забил второй гол

В начале второго тайма счет открыл Кристофер Нкунку.

Второй гол лондонцы смогли забить только в конце матча. На 85-й минуте 23-летний украинец получил передачу в центре штрафной и в касание пробил в дальнюю "девятку".

Для Мудрика это уже третий гол этого сезона в Лиге Конференций. В других турнирах украинец не забивал.

"Гайденгайм" — "Челси" — 0:2

Голы: Нкунку, 51, Мудрик, 86

"Гайденгайм": Мюллер — Траоре (Бек, 69), Маинка, Зирслебен, Тойеркауф — Дорш (Шеппнер, 57), Мэлони (Бройнинг, 68) — Шиенца, Ваннер, Гонсак (Конте, 57) — Кауфманн (Г).

"Челси": Йоргенсен — Дисаси, Бадьяшиль, Адарабиойо, Ренату — Мудрик, Казадеи, Дьюзбери-Голл (Рак-Сакай, 90+2), Санчо (Джордж, 90+2) — Нкунку (Чуквуэмека, 75), Гую.

Предупреждения: Траоре, Шеппнер — Бадьяшиль, Казадеи, Йоргенсен, Вейга

Удаление: Чезаре Казадеи, 96 (второе предупреждение).

Напомним, Карло Анчелотти раскритиковал звездного игрока "Реала" Килиана Мбаппе за матч с "Ливерпулем".

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Бывший форвард сборной Украины Иван Гецко, забивший первый гол в истории команды, раскритиковал игру Артема Довбика.

В "Реале" из-за травм Тибо Куртуа готовы его заменить Андреем Луниным в основе.

футбол Михаил Мудрик Лига Конференций Челси украинские легионеры (футбол)

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