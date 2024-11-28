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Мудрик забив красивий гол за Челсі — відео

28 листопада 2024 23:37
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор
Мудрик забив і допоміг Челсі перемогти Гайденгайм 2-0 — відео голу
Михайло Мудрик. Фото: Reuters
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор

У п'ятому турі основного раунду Ліги Конференцій лондонський "Челсі" в Німеччині зіграло з місцевим "Гайденгаймом". З перших хвилин матчу зіграв український вінгер Михайло Мудрик.

Матч завершився перемогою "Челсі" з рахунком 2:0, повідомив портал Новини.LIVE.

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На початку другого тайму рахунок відкрив Крістофер Нкунку.

Другий гол лондонці змогли забити лише в кінці матчу. На 85-й хвилині 23-річний українець отримав передачу у центрі штрафного майданчика і в дотик пробив у дальню "дев’ятку".

Для Мудрика це вже третій гол цього сезону в Лізі Конференцій. В інших турнірах українець не забивав.

"Гайденгайм" — "Челсі" — 0:2

Голи: Нкунку, 51, Мудрик, 86

"Гайденгайм": Мюллер — Траоре (Бек, 69), Маїнка, Зірслебен, Тоєркауф — Дорш (Шеппнер, 57), Мелоні (Бройнінг, 68) — Шієнца, Ваннер, Гонсак (Конте, 57) — Кауфманн (Гімбер, 77).

"Челсі": Йоргенсен — Дісасі, Бадьяшиль, Адарабіойо, Ренату — Мудрик, Казадеї, Дьюзбері-Голл (Рак-Сакай, 90+2), Санчо (Джордж, 90+2) — Нкунку (Чуквуемека, 75), Гую.

Попередження: Траоре, Шеппнер — Бадьяшиль, Казадеї, Йоргенсен, Вейга

Видалення: Чезаре Казадеї, 96 (друге попередження).

Нагадаємо, Карло Анчелотті розкритикував зіркового гравця "Реала" Кіліана Мбаппе за матч з "Ліверпулем". 

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футбол Михайло Мудрик Ліга Конференцій Челсі українські легіонери (футбол)

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