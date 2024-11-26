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Мудриком цікавилися команди із трьох різних чемпіонатів

26 листопада 2024 11:03
Станіслав Костюк - Редактор
Мудриком цікавляться три клуби з різних європейських ліг
Михайло Мудрик у матчі за збірну України. Фото: instagram.com/chelseafc/
Станіслав Костюк - Редактор

Лондонський "Челсі" не збирається нікуди відпускати півзахисника збірної України Михайла Мудрика. Англійський клуб регулярно отримує запити щодо трансферу гравця.

Мудрик міг продовжити кар'єру у Німеччині та Італії, повідомив журналіст Віктор Вацко.

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У сезоні 2024/2025 Михайло Мудрик не отримує достатньо ігрової практики у "Челсі". Український футболіст виходить на поле або у кубкових матчах, або на заміну до АПЛ. При цьому лондонці не збираються позбавлятися гравця.

Михайло Мудрік
Михайло Мудрик бере участь у командному ритуалі "Челсі". Фото: instagram.com/chelseafc/

Куди міг перейти Мудрик

Вінгер збірної України перейшов до "Челсі" у січні 2023 року, але за цей час не зумів стати основним футболістом англійської команди. При цьому "сині" неодноразово отримували пропозиції щодо продажу та оренди футболіста.

Рік тому Мудрика намагалася підписати "Баварія". Німецький клуб отримав від "Челсі" категоричну відмову, але зберігає інтерес до Михайла. Окрім цього українця хоче бачити у своїй команді головний тренер італійського "Ювентуса". Наставник "Арсеналу" Мікель Артета теж не втратив інтерес до Мудрика. 

У "Челсі" вважають українця важливою частиною команди. Клуб не змінив рішення щодо півзахисника і відмовляється його відпускати.

Нагадаємо, форвард збірної України Артем Довбик зацікавив один із найпопулярніших італійських клубів.

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спорт футбол Михайло Мудрик Футбол трансфери Челсі

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