Мудриком интересуются три клуба из разных европейских лиг

Михаил Мудрик в матче за сборную Украины. Фото: instagram.com/chelseafc/

Лондонский "Челси" не собирается никуда отпускать полузащитника сборной Украины Михаила Мудрика. Английский клуб регулярно получает запросы по поводу трансфера игрока.

Мудрик мог продолжить карьеру в Германии и Италии, сообщил журналист Виктор Вацко.

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В сезоне 2024/2025 Михаил Мудрик не получает достаточно игровой практики в "Челси". Украинский футболист выходит на поле либо в кубковых матчах, либо на замену в АПЛ. При этом лондонцы не собираются избавляться от игрока.

Михаил Мудрик участвует в командном ритуале "Челси". Фото: instagram.com/chelseafc/

Куда мог перейти Мудрик

Вингер сборной Украины перешел в "Челси" в январе 2023 года, но за это время не сумел стать основным футболистом английской команды. При этом "синие" неоднократно получали предложения о продаже и аренде футболиста.

Год назад Мудрика пыталась подписать "Бавария". Немецкий клуб получил от "Челси" категорический отказ, но сохраняет интерес к Михаилу. Помимо этого украинца хочет видеть в своей команде главный тренер итальянского "Ювентуса". Наставник "Арсенала" Микель Артета тоже не потерял интерес к Мудрику.

В "Челси" считают украинца важной частью команды. Клуб не изменил решение по поводу полузащитника и отказывается его отпускать.

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