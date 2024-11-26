Мудриком интересуются три клуба из разных европейских лиг

Мудриком интересовались команды из трех разных чемпионатов
Лондонский "Челси" не собирается никуда отпускать полузащитника сборной Украины Михаила Мудрика. Английский клуб регулярно получает запросы по поводу трансфера игрока.
Мудрик мог продолжить карьеру в Германии и Италии, сообщил журналист Виктор Вацко.
В сезоне 2024/2025 Михаил Мудрик не получает достаточно игровой практики в "Челси". Украинский футболист выходит на поле либо в кубковых матчах, либо на замену в АПЛ. При этом лондонцы не собираются избавляться от игрока.
Куда мог перейти Мудрик
Вингер сборной Украины перешел в "Челси" в январе 2023 года, но за это время не сумел стать основным футболистом английской команды. При этом "синие" неоднократно получали предложения о продаже и аренде футболиста.
Год назад Мудрика пыталась подписать "Бавария". Немецкий клуб получил от "Челси" категорический отказ, но сохраняет интерес к Михаилу. Помимо этого украинца хочет видеть в своей команде главный тренер итальянского "Ювентуса". Наставник "Арсенала" Микель Артета тоже не потерял интерес к Мудрику.
В "Челси" считают украинца важной частью команды. Клуб не изменил решение по поводу полузащитника и отказывается его отпускать.
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