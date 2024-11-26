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Мудриком интересовались команды из трех разных чемпионатов

26 ноября 2024 11:03
Станислав Костюк - Редактор
Мудриком интересуются три клуба из разных европейских лиг
Михаил Мудрик в матче за сборную Украины. Фото: instagram.com/chelseafc/
Станислав Костюк - Редактор

Лондонский "Челси" не собирается никуда отпускать полузащитника сборной Украины Михаила Мудрика. Английский клуб регулярно получает запросы по поводу трансфера игрока.

Мудрик мог продолжить карьеру в Германии и Италии, сообщил журналист Виктор Вацко

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В сезоне 2024/2025 Михаил Мудрик не получает достаточно игровой практики в "Челси". Украинский футболист выходит на поле либо в кубковых матчах, либо на замену в АПЛ. При этом лондонцы не собираются избавляться от игрока. 

Михаил Мудрик
Михаил Мудрик участвует в командном ритуале "Челси". Фото: instagram.com/chelseafc/

Куда мог перейти Мудрик 

Вингер сборной Украины перешел в "Челси" в январе 2023 года, но за это время не сумел стать основным футболистом английской команды. При этом "синие" неоднократно получали предложения о продаже и аренде футболиста. 

Год назад Мудрика пыталась подписать "Бавария". Немецкий клуб получил от "Челси" категорический отказ, но сохраняет интерес к Михаилу. Помимо этого украинца хочет видеть в своей команде главный тренер итальянского "Ювентуса". Наставник "Арсенала" Микель Артета тоже не потерял интерес к Мудрику. 

В "Челси" считают украинца важной частью команды. Клуб не изменил решение по поводу полузащитника и отказывается его отпускать. 

Напомним, форвард сборной Украины Артем Довбик заинтересовал один из самых популярных итальянских клубов. 

Девушка футболиста киевского "Динамо" рассказал о том, как с ней флиртовали другие игроки. 

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров принял жесткое решение по поводу Александра Зинченко. 

Киевское "Динамо" могут покинуть сразу три игрока во время зимнего трансферного окна. 

спорт футбол Михаил Мудрик Футбол трансферы Челси

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