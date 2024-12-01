Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Донька Блохіна розповіла, як батько відсвяткував день народження arrow

Донька Блохіна розповіла, як батько відсвяткував день народження

1 грудня 2024 13:46
Станіслав Костюк - Редактор
Ірина Блохіна розповіла, як батько відсвяткував свій день народження
Донька Олега Блохіна Ірина. Фото: УНІАН
Станіслав Костюк - Редактор

Колишній тренер збірної України та київського "Динамо" Олег Блохін на початку листопада відсвяткував свій 72-й день народження. Його рідна донька Ірина розповіла, як привітала славетного спортсмена.

У Блохіна збереглися добрі стосунки зі своєю першою дитиною, написала Ірина на своїй сторінці в Instagram.

Читайте також:

Олег Блохін відсвяткував день народження ще 5 листопада. За декілька тижнів старша дочка легендарного спортсмена відверто розповіла, як привітала батька зі святом.

Олег Блохін
Олег Блохін під час роботи у "Динамо". Фото: УНІАН

Відносини Ірини Блохіної з батьком

Ірина Блохіна є дочкою Олега Блохіна від першого шлюбу колишнього футболіста зі знаменитою гімнасткою Іриною Дерюгіною. Коли шлюб всесвітньо відомих спортсменів, який вважався зразковим, розпався, дівчина зберегла добрі стосунки з татом.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Ireesha Blohina (@ireesha_b)

Попри те, що у сім'ї немає традиції масштабно святкувати дні народження, іменинників завжди вітають зі святами у теплому колі рідних та близьких людей. І цього разу Ірина Блохіна разом із двома своїми доньками побувала в гостях у батька.

"Для мене ти завжди будеш основою українського футболу. Твоя велич у твоїй людяності. Ти наставник у моєму житті та в кар'єрі. Ти став прикладом того, наскільки важливо просто любити свою роботу. Мені пощастило бачити, як ти граєш у футбол, а потім тренуєш команди. Але насамперед ти мій батько, і я люблю тебе", — написала Ірина Блохіна.

Нагадаємо, Михайлом Мудриком цікавляться два клуби, і "Челсі" вже повідомив трансферну вартість українця.

Голкіпер збірної України Анатолій Трубін засмутив батька через ситуацію із відмовою потиснути руку російському футболісту.

У Артема Мілевського з'явилася нова дівчина, яку він почав часто показувати у соціальній мережі.

Київський "Динамо" має кандидатури на заміну Олександру Шовковському, якщо тренер захоче достроково піти з команди.

спорт футбол Збірна України з футболу Олег Блохін Динамо

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

14:31 Путін схвалив рекордний оборонний бюджет Росії на 2025 рік — AP

14:30 Дістатися до Молдови та Румунії через Одещину буде легше — чому

14:30 Зарплата вчителя — як освітянам заробляти більше

14:26 У Єкатеринбурзі масштабна пожежа на заводі — відео

14:14 Морозний старт тижня — якою завтра буде погода у Харкові

В ГУР розповіли про нові ракети РФ і заводи шахедів, — відео - 80x80

В ГУР розповіли про нові ракети РФ і заводи шахедів, — відео

13:59 На Миколаївщині зафіксували спалах небезпечної інфекції

13:48 Небезпека для водіїв — яка погода буде завтра на Львівщині

13:45 1000 грн від Зеленського — кому відмовлять у виплаті допомоги

13:37 "Шахед" влучив у будинок на Чернігівщині — фото наслідків

13:21 Садовий замилував сімейним фото з головним котом Львова

14:31 Путін схвалив рекордний оборонний бюджет Росії на 2025 рік — AP

14:30 Дістатися до Молдови та Румунії через Одещину буде легше — чому

14:30 Зарплата вчителя — як освітянам заробляти більше

14:26 У Єкатеринбурзі масштабна пожежа на заводі — відео

14:14 Морозний старт тижня — якою завтра буде погода у Харкові

В ГУР розповіли про нові ракети РФ і заводи шахедів, — відео - 80x80

В ГУР розповіли про нові ракети РФ і заводи шахедів, — відео

13:59 На Миколаївщині зафіксували спалах небезпечної інфекції

13:48 Небезпека для водіїв — яка погода буде завтра на Львівщині

13:45 1000 грн від Зеленського — кому відмовлять у виплаті допомоги

13:37 "Шахед" влучив у будинок на Чернігівщині — фото наслідків

13:21 Садовий замилував сімейним фото з головним котом Львова

06:40 Дорогоцінні метали дорожчають — ціни за 1 г золота у грудні

30 листопада 2024
Ексклюзив

21:32 Опалювальний сезон у Миколаєві — чи готове місто до зими

07:39 Пропаганда в комп’ютерних іграх — як це впливає на молодь

06:40 Ціни на латунь в Україні — яка вартість 1 кг брухту у листопаді

29 листопада 2024

06:40 Ціни на алюміній в Україні — яка вартість брухту у листопаді

Новина з фото

06:32 Тисяча від президента — що треба знати про нову виплату

Ексклюзив

04:14 Грошей катастрофічно не вистачає — як виживає сьогодні Миколаїв

28 листопада 2024

06:40 Ціни на мідь — яка вартість кольорових металів у листопаді

27 листопада 2024
Ексклюзив

22:37 Водопостачання Миколаєва — коли у будинках з'явиться питна вода

16:07 Миколаїв завтра — як відновлюватимуть місто

Text

19:15 Берлінська заявила, що Україна поки неспроможна відновити кордони

Text

15:29 Українська нація може скоро зникнути — Богомолець пояснила чому

Text

08:24 Білозір заявила про 3,7 млн чоловіків, яких ще можна призвати

29 листопада 2024
Text

23:49 Гравці STALKER 2 будуть класними операторами дронів, — Єхануров

Text

22:14 Не Трамп — Білозір пояснила, хто потрібен для закінчення війни

Text

18:05 Поїздка Сирського на фронт і заява Зеленського — ефір Вечір.LIVE

Text

17:28 Завершення війни — як це бачать одесити

Text

13:48 Нардеп пояснив, чому ЄС не влаштовує розвиток бізнесу України

В ГУР розповіли про нові ракети РФ і заводи шахедів, — відео - 80x80

В ГУР розповіли про нові ракети РФ і заводи шахедів, — відео

Text

13:01 Потужні вибухи в Криму та заява Путіна про мир — ефір День.LIVE

Text

12:42 Нардеп пояснив, де брати гроші на підтримку ветеранів

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

10:40 Україна через десять років — штучний інтелект створив фото

25 листопада 2024

03:21 Десерт від відомого кухаря без цукру — можна їсти щодня

27 листопада 2024

10:59 Кулеба пояснив, чи підпише Зеленський мирну угоду з Росією

23 листопада 2024

01:20 Знімаємо верхній одяг — який штраф за керування авто в куртці

18 листопада 2024

15:40 Що для водіїв означає новий знак — білі кола на дорозі

27 листопада 2024

01:32 Мобілізовані відмовилися виконувати накази — що вирішив суд

29 листопада 2024

10:24 Батько Трубіна прокоментував скандал із росіянином Головіним

21 листопада 2024

21:30 Це категорично заборонено — що не має права робити працівник ТЦК

10:10РФ випустила по Дніпру міжконтинентальну балістичну ракету

22 листопада 2024

06:30 Ця інформація під табу — що не мають права питати в ТЦК