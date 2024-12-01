Ірина Блохіна розповіла, як батько відсвяткував свій день народження

Донька Олега Блохіна Ірина. Фото: УНІАН

Колишній тренер збірної України та київського "Динамо" Олег Блохін на початку листопада відсвяткував свій 72-й день народження. Його рідна донька Ірина розповіла, як привітала славетного спортсмена.

У Блохіна збереглися добрі стосунки зі своєю першою дитиною, написала Ірина на своїй сторінці в Instagram.

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Олег Блохін під час роботи у "Динамо". Фото: УНІАН

Відносини Ірини Блохіної з батьком

Ірина Блохіна є дочкою Олега Блохіна від першого шлюбу колишнього футболіста зі знаменитою гімнасткою Іриною Дерюгіною. Коли шлюб всесвітньо відомих спортсменів, який вважався зразковим, розпався, дівчина зберегла добрі стосунки з татом.

Попри те, що у сім'ї немає традиції масштабно святкувати дні народження, іменинників завжди вітають зі святами у теплому колі рідних та близьких людей. І цього разу Ірина Блохіна разом із двома своїми доньками побувала в гостях у батька.

"Для мене ти завжди будеш основою українського футболу. Твоя велич у твоїй людяності. Ти наставник у моєму житті та в кар'єрі. Ти став прикладом того, наскільки важливо просто любити свою роботу. Мені пощастило бачити, як ти граєш у футбол, а потім тренуєш команди. Але насамперед ти мій батько, і я люблю тебе", — написала Ірина Блохіна.

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