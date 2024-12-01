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Дочь Блохина рассказала, как отец отпраздновал день рождения

1 декабря 2024 13:46
Станислав Костюк - Редактор
Ирина Блохина рассказала, как отец отпраздновал свой день рождения
Дочь Олега Блохина Ирина. Фото: УНИАН
Станислав Костюк - Редактор

Бывший тренер сборной Украины и киевского "Динамо" Олег Блохин в начале ноября отпраздновал свой 72-й день рождения. Его родная дочь Ирина рассказала, как поздравила знаменитого спортсмена. 

У Блохина сохранились хорошие отношения со своим первым ребенком, написала Ирина на своей странице в Instagram

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Олег Блохин отпраздновал день рождения еще 5 ноября. Спустя несколько недель старшая дочь легендарного спортсмена откровенно рассказала, как поздравила отца с праздником. 

Олег Блохин
Олег Блохин во время работы в "Динамо". Фото: УНИАН

Отношения Ирины Блохиной с отцом 

Ирина Блохина является дочерью Олега Блохина от первого брака бывшего футболиста со знаменитой гимнасткой Ириной Дерюгиной. Когда брак всемирно известных спортсменов, который считался образцовым, распался, девушка сохранила хорошие отношения с папой. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Ireesha Blohina (@ireesha_b)

Несмотря на то, что в семье нет традиции масштабно праздновать дни рождения, именинников всегда поздравляют с праздниками в теплом кругу родных и близких людей. И в этот раз Ирина Блохина вместе с двумя своими дочками побывала в гостях у отца. 

"Для меня ты всегда будешь основой украинского футбола. Твое величие в твоей человечности. Ты наставник в моей жизни и в карьере. Ты стал примером того, как важно просто любить свою работу. Мне повезло видеть, как ты играешь в футбол, а потом и тренируешь команды. Но в первую очередь ты мой отец, и я люблю тебя", — написала Ирина Блохина. 

Напомним, Михаилом Мудриком интересуются два клуба, и "Челси" уже сообщил трансферную стоимость украинца. 

Голкипер сборной Украины Анатолий Трубин расстроил отца из-за ситуации с отказом пожать руку российскому футболисту. 

У Артема Милевского появилась новая девушка, которую он начал часто показывать в социальной сети. 

У киевского "Динамо" есть кандидатуры на замену Александру Шовковскому, если тренер захочет досрочно уйти из команды. 

спорт футбол Сборная Украины по футболу Олег Блохин Динамо

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