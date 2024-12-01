Ирина Блохина рассказала, как отец отпраздновал свой день рождения

Дочь Олега Блохина Ирина. Фото: УНИАН

Бывший тренер сборной Украины и киевского "Динамо" Олег Блохин в начале ноября отпраздновал свой 72-й день рождения. Его родная дочь Ирина рассказала, как поздравила знаменитого спортсмена.

У Блохина сохранились хорошие отношения со своим первым ребенком, написала Ирина на своей странице в Instagram.

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Олег Блохин во время работы в "Динамо". Фото: УНИАН

Отношения Ирины Блохиной с отцом

Ирина Блохина является дочерью Олега Блохина от первого брака бывшего футболиста со знаменитой гимнасткой Ириной Дерюгиной. Когда брак всемирно известных спортсменов, который считался образцовым, распался, девушка сохранила хорошие отношения с папой.

Несмотря на то, что в семье нет традиции масштабно праздновать дни рождения, именинников всегда поздравляют с праздниками в теплом кругу родных и близких людей. И в этот раз Ирина Блохина вместе с двумя своими дочками побывала в гостях у отца.

"Для меня ты всегда будешь основой украинского футбола. Твое величие в твоей человечности. Ты наставник в моей жизни и в карьере. Ты стал примером того, как важно просто любить свою работу. Мне повезло видеть, как ты играешь в футбол, а потом и тренируешь команды. Но в первую очередь ты мой отец, и я люблю тебя", — написала Ирина Блохина.

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