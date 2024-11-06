Олег Блохин отпраздновал 72-летие с родными в Киеве

Олег Блохин. Фото: "Динамо"

Легенда украинского футбола Олег Блохин 5 ноября отпраздновал свое 72-летие. Бывший игрок и тренер провел этот день в Киеве c родными.

Об этом Блохин рассказал в интервью Sport.ua.

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Олег Блохин. Фото: "Динамо"

Как Блохин праздновал День рождения

По словам Блохина, такие не круглые даты, как 72-летие, он празднует с родными. В этот раз бывший футболист, и тренер праздновал в Киеве.

Юбилеи Блохин отмечает с большой компанией своих друзей.

"Другое дело — юбилей. В таком случае собираю друзей. В зарубежных странах, где мне приходилось играть и тренировать — в Австрии, на Кипре и в Греции — столько друзей, как в Украине, у меня не было. Это считаю наиболее ценным", — сказал Блохин.

Специалист напомнил, что во время его карьеры в "Динамо" пришлось трижды играть еврокубковые матчи в свой день рождения.

В 1974 году это произошло в игре против немецкого "Айнтрахта", в 1975-м против исландского "Акранеса", а в третий раз в 1986 году в Киеве против шотландского "Селтика".

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