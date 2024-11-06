Олег Блохін відсвяткував 72-річчя з рідними в Києві

Олег Блохін. Фото: "Динамо"

Легенда українського футболу Олег Блохін 5 листопада відсвяткував своє 72-річчя. Колишній гравець та тренер провів цей день у Києві біля рідних.

Про це Блохін розповів у інтерв’ю Sport.ua.

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Олег Блохін. Фото: "Динамо"

Як Блохін святкував День народження

За словами Блохіна, такі не круглі дати, як 72-річчя, він святкує з рідними. Цього разу колишній футболіст та тренер святкував у Києві.

Ювілеї Блохін святкує з великою компанією своїх друзів.

"Інша справа — ювілей. У такому випадку збираю друзів. У закордонних країнах, де мені доводилось грати і тренувати — в Австрії, на Кіпрі та у Греції — стільки друзів, як в Україні, у мене не було. Це вважаю найбільш цінним", — сказав Блохін.

Фахівець згадав, що під час його кар'єри в "Динамо" довелося тричі грати єврокубкові матчі в свій день народження.

У 1974 році це сталося в грі проти німецького "Айнтрахта", у 1975-му проти ісландського "Акранеса", а втретє в 1986 році в Києві проти шотландського "Селтіка".

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